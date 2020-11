“Mazatlán prefiere ingreso económico que cuidarse del Covid-19”: Estrada Ferreiro

Culiacán, Sin.- Culiacán sigue coloreado de rojo en el semáforo epidemiológico, por lo que el alcalde municipal, ha advertido que si, la situación empeora, los comercios volverán a cerrarse. Puso de ejemplo la ciudad de Guadalajara, por la manera en que han manejado la actividad comercial y criticó que, en el puerto de Sinaloa, importa más el dinero que la vida humana.

“(…) La gente de Durango va a Mazatlán y así nunca va a terminar la pandemia. Pero a Mazatlán no le importa mucho porque es ingreso económico, y anteponen siempre el interés económico, de la salud, personal y político al de un pueblo. El interés a la vida de un pueblo, porque se han muerto médicos, esos que nos cuidan y nos curan”, expresó a los medios, Jesús Estrada Ferreiro.

Mencionó que la gente del puerto, continúa de “irresponsable” en la cantina, en los bares, en la playa; “haciendo bola”

Por otro lado, en Culiacán, mencionó que en los comercios ya no se siguieron los protocolos de distancia y sanitización. Por lo que podrían cerrarse de nuevo los locales y restaurantes, ya que estos descuidos, ponen en peligro la salud de las personas.

“Los protocolos que les dimos a los comerciantes en un inicio, no los tomaron en cuenta. Uno de estos era que los meseros no usen guantes, parece contradictorio, pero es que los guantes solo protegen a quien los porta y con el mismo par, agarran las sillas, limpian pesas, barren trapean y agarran la loza. Sin queremos realmente salir de la crisis sanitaria, necesitamos ser conscientes, no son ocurrencias, tiene sentido lo que hemos dicho”, expuso.

Aunado al tema de los restaurantes, exhortó a los gerentes a que solo tengan el número de sillas y mesas que se van a ocupar, es decir, solo el 50 por ciento e invita a que “no amontonen” las mesas que no están disponibles, a un solo lado, para que se cumplan las normas de distancia e higiene entre los comerciales, con las mesas que sí se pueden usar.





Foto: Jesús Verdugo │ El Sol de Sinaloa





Y caen aquí muriéndose. Esto es una noción de conciencia y de solidaridad. Esto no es un juego y a cualquiera nos puede tocar Jesús Estrada Ferreiro





“Sí, van a vender menos, pero por mucho más tiempo. Pero tengan la seguridad de estas recomendaciones, porque no es una ocurrencia mía, es algo internacional. Si esto continúa o empeora, vamos a volver a cerrar el comercio, las escuelas, todo. Así como está ocurriendo en Guadalajara, ahí nada más abren el comercio de siete de la mañana a siete de la noche y fin de semana, no”, externó.

















