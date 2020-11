Andan perdidos más de 5 mil 753 millones de pesos: Morena

Culiacán, Sin. - El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, Marco Antonio Zazueta advirtió que hay Pliegos de Observación, por 5 mil 753 millones 482 mil 185 pesos, mismos que no se han solventado.

El diputado de Morena precisó que del 2008 al 2016 se generaron 4 mil 227 Pliegos de Observación contra entidades fiscalizadas que presentaron anomalías en sus cuentas públicas en el periodo antes mencionado, lo que se traduce en posibles daños al erario público.

Destacó que hasta la entrega del informe de atención y solventación de acciones promovidas a las entidades fiscalizadas, no se habían solventado, incluso, precisó que tuvo que solicitar información a la Auditoría Superior del Estado mediante un oficio.

El legislador lamentó que las entidades fiscalizadas no le hagan caso a la Auditoría Superior del estado, porque claramente se ve que hay mal manejos en los recursos, ya que éstos no se han devuelto o al menos no se han encontrado, mucho menos solventados.

Precisó que ante esta situación ni la ASE, ni los organismos sancionadores, ha hecho algo al respecto, por lo que se desconoce de qué manera se va a resarcir el daño.

Sin embargo, aclaró que después de que se analice el informe que se le solicitó a la ASE, los diputados tendrán que fijar una postura para que de manera transparente se dé a conocer que se va a hacer o que acciones se van a tomar para que los entes fiscalizados respondan.