Mazatlán cierra agosto con el arribo de más de 25 mil cruceristas

Mazatlán, Sin.- Mazatlán cerró el mes de agosto con la llegada de siete cruceros turísticos, con un total de 25 mil 736 cruceristas y 8 mil 016 tripulantes.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, Martín Ochoa López, manifestó que el arribo de estas embarcaciones dejó una derrama económica estimada de 30.6 millones de pesos.

“A pesar de las adversidades climáticas que provocaron la suspensión de un crucero, el puerto recibió la visita de siete navíos, lo que suman un total de 93 embarcaciones en lo que va del año”, dijo.

Ochoa López precisó que al cierre del mes de agosto, Mazatlán suma la visita de 93 navíos con 343 mil 389 pasajeros y 120 mil 572 tripulantes, registrando así una derrama estimada de 384.5 millones de pesos.

De acuerdo a estadísticas presentadas por la coordinación de Turismo de Sedectur, esta área atendió a un estimado 6 mil 535 visitantes, ello siendo la suma total de atenciones realizadas de enero a agosto del presente año.

Para septiembre

Cabe destacar que para el mes de septiembre se sumarán la visita de cinco navíos de las compañías “Carnival Panorama” y “Navigator of the Seas”, agendados en su mayoría para los días miércoles del mes de septiembre, a excepción del “Navigator of the Seas”, que visitará el puerto el día lunes 18 de septiembre.