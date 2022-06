Mazatlán: Alumno de medicina crea Doc Burritos para pagar sus estudios

Mazatlán, Sin.- Ángel Santoyo sueña con ser un gran doctor y para lograrlo está dispuesto a vencer todas las adversidades que se le presenten; actualmente va en el noveno semestre de la carrera de Medicina en la Universidad Autónoma de Sinaloa en Mazatlán y desde el 2019 comenzó con la venta de burritos de diversos guisos para poder solventar los gastos que sus estudios demandan.

Él es el Doc Burritos, quien gracias a las redes sociales se ha vuelto muy conocido y hoy en día ya hace entregas a domicilio, además de que la próxima semana colocará su puesto en un punto fijo de la ciudad.

El inicio de todo

Todo comenzó cuando Ángel entró a la facultad de Medicina y los gastos se incrementaron en su casa.

“Yo era una persona que se dedicaba a estudiar, anteriormente había trabajado en muchas cosas con mi papá, que es maestro, pero también trabaja de albañil, de plomero, de muchas cosas y yo iba y le ayudaba los fines de semana; cuando entré a la universidad a estudiar Medicina, al principio fue difícil, por la situación económica, entonces fue que pensé en vender algo para sacar para mis gastos universitarios”, comenta.

Entonces buscó un producto que no fuera tan complicado de vender y así nació la idea de hacer burritos de diversos guisos.

“Un burrito es fácil de hacer, fácil de transportar y fácil de comer, fue así que empecé a vender en la facultad durante tres semestres, hasta que llegó la pandemia del Covid, que ya no había escuela y no había dónde vender, por lo que fue que empecé a ofrecerlos en línea y ya tengo así año y medio. Cada sábado no he fallado con la venta, he sido constante en esto”.

Ángel siempre tuvo la idea de poder tener un lugar fijo para vender, por lo que ahora que salió de vacaciones no se lo pensó mucho, consiguió unas hieleras y se lanzó a la aventura.

“Hace dos años me planteé poner un lugar para vender a la gente, para que ahí pudieran también pasar a recoger sus burritos, hasta que se me cumplió. El lunes pasado empecé, llevé mis hieleras y pasó esta explosión en las redes sociales que me dio mucha proyección, cosa que no me esperaba”.

En la facultad de Medicina de la UAS comenzó a vender sus burritos. Fotos: Cortesía | El Doc Burritos

El problema fue que no sacó permiso en el Ayuntamiento y se puso sobre una avenida, la Juan Pablo II, a un costado del panteón Renacimiento, por lo que fue retirado del lugar. Eso no lo desanimó, sino, por el contrario, rápidamente hizo todo lo necesario para poder vender en la calle.

Sus sueños

El joven de 21 años de edad quiere especializarse en medicina familiar, pero aún para eso falta tiempo, ya que le queda un año de licenciatura, un año de servicio, un año de internado, y si quiere hacer especialidad, son dos años más de estudios.

“Yo quiero ser especialista en medicina familiar, eso es algo que me gusta mucho, el aspecto social en la rama de la medicina”.

Sus papás siempre lo han apoyado. Al principio su mamá le hacía los guisos para los burritos, pero ahora él se encarga de todo, desde la preparación, las salsas y las aguas frescas que ya incluyó en el menú.

“Mis papás están muy orgullosos, porque son las primeras personas que comparten mis publicaciones, que le dan like y que le platican a las personas todo lo que he hecho, me apoyan muchísimo y me ayudan, estoy muy agradecidos con ellos”.

Sabe que las redes sociales lo han dado a conocer entre los mazatlecos y por eso no deja de subir contenido, para estar vigente.

“Las redes sociales me ayudaron bastante, es como un trabajo, le dedico mucho tiempo a las redes, es como mi soporte en las ventas. En Instagram y Facebook recibo los pedidos durante toda la semana o el mismo sábado, y ya voy y los entrego”.

En su nueva ubicación a partir de este lunes 27 de junio, que será por la zona de la prepa Vasconcelos y la Federal 2, en la colonia 20 de noviembre, aún no lo sabe con exactitud, venderá lunes, miércoles y viernes, para los sábados seguir con las entregas a domicilio de los pedidos que recibe en internet.

Precios

Los sábados hace paquetes de 4 burritos a un precio de 60 pesos, mientras que lunes, miércoles y viernes el paquete está conformado por tres burritos y un agua fresca, también a 60 pesos. Los guisos que tiene son frijoles, machaca a la mexicana, carne molida con papa y pollo en salsa verde.

Sus redes

A El Doc Burritos lo encuentras en Facebook e Instagram. Ahí le puedes hacer los pedidos que él mismo te llevará a tu casa.