Mazatlán acumula el 50% de los casos de dengue en Sinaloa

Mazatlán, Sin.- En lo que va del 2024 Sinaloa acumula 70 casos de dengue, el 50 por ciento de estos se concentran en Mazatlán, informó el secretario de Salud en el estado, Cuitlahuac González Galindo.

Durante el banderazo de inicio de campaña para la eliminación de criaderos del mosquito vector del dengue, el funcionario señaló que hay tres colonias en particular en focos rojos: Montuosa, Prados del Sol y Gabriel Leyva.

"Ahorita ya llevamos 70 en lo que va del año, entonces se está viendo una proliferación importante, pero sobre todo de estos 70 la mitad están en Mazatlán y de estos la mayoría están en tres colonias principales, por ello la importancia de que hoy estemos aquí", dijo.

Sinaloa a nivel nacionalA nivel nacional, en el 2023 hubo un incremento del 300 por ciento en los casos de dengue, panorama que se está replicando este año; sin embargo Sinaloa es de las entidades con mejor contención de transmisión.

"A nivel nacional mientras los estados estaban subiendo en ese 300 por ciento, Sinaloa estaba bajando en un 70 por ciento, estamos teniendo una buena contención. Sin embargo, sabemos que la llegada de un nuevo serotipo de dengue está a la puerta, se está presentando y se están presentando cada vez más casos", agregó.

Participación ciudadana

González Galindo añadió que para que la campaña sea exitosa se necesita de la participación de la ciudadanía, sacando sus cacharros y recibiendo al personal de vectores.

"Hay ciertas cosas ciertas situaciones que podemos hacer para evitar que se reproduzca el mosco y que por ende nuestros nuestra población no se esté enfermando, por eso estamos aquí, por eso creemos en la importancia de las descacharrización, de la eliminación de criaderos, tiene que ser ya, no esperarnos a junio no esperarnos a julio", añadió.

Para saber

En el 2022 se registraron 760 casos de dengue en el estado, 240 en el 2023 y 70 en lo que va del 2024.