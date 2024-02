Fuga de aguas negras lleva más de una semana rebosando en Playa Sur de Mazatlán

Mazatlán, Sin. -Vecinos del fraccionamiento Playa Sur de Mazatlán, específicamente en la calle Playa Azul, expresan su creciente preocupación y malestar debido a una fuga de aguas negras que persiste desde hace más de una semana. Los malos olores y los encharcamientos han afectado la calidad de vida en la zona.

La problemática tiene origen en una alcantarilla que muestra signos de colapso, permitiendo que las aguas residuales se derramen sin control, generando un ambiente insalubre.

"Es un problema frecuente por aquí, pero esta vez se pasan porque ni sus luces, todo esto es por una alcantarilla que se está rebosando, de ahí viene todo este problema, las calles apestan, está todo encharcado, y sucio ni se diga, además dejaron las calles enlamadas", comentó Francis Cota, vecina del asentamiento.

A pesar de los reportes de los residentes a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán, la situación no ha recibido atención, según denuncian los afectados.

"Nombre, ahí lleva una semana o tal vez lleve un poquito más, claro que se reportó el problema, pero que les importa si está sucio o no, estas no son sus casas para preocuparse, no hemos sido atendidos y están mal, porque este fraccionamiento es muy transitado por el turismo, pero más allá de eso, nos puede traer una infección, gracias a dios que casi no hay niños en las calles de aquí, porque, sino que peligro sería para ellos", añadió.

Mala imagen

La vecina también sostiene que este problema de aguas negras puede causar una mala impresión entre el turismo que circulan por el área, ya sea para llegar a la emblemática taquería de la zona, malecón o el faro, suele ser muy concurrida por los visitantes.

"Cuando llegan cruceros se vienen por aquí para llegar a sus rutas y como está tranquilo y lo ven bonito, pues caminan un rato, aparte de que aquí llegan a la taquería que está en el fraccionamiento, o lo toman para llegar al malecón, es un área donde hay mucho turismo cuando es temporada, puede llegar a causar una muy mala impresión en ellos".