Manifestación de la UAS provoca congestionamiento vial en Mazatlán

Mazatlán, Sin. -La mañana de este lunes 11 de septiembre, miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) llevaron a cabo una manifestación en la intersección de la avenida Insurgentes y Ejército Mexicano, lo que provocó un importante congestionamiento vial en la zona.

Los conductores y usuarios de transporte público se vieron afectados por el cierre temporal de la circulación, lo que ocasionó retrasos y largas filas de vehículos.

"Se nos hizo tarde ya para llegar al trabajo, la gente normalmente pasa por aquí y tarda para llegar al trabajo, hasta para llegar a la escuela se les hace tarde a los alumnos a causa de esta situación, siempre está lleno por aquí, pero con esta manifestación se puso peor", comentó Aurora Grave, quien tomaba el transporte público para ir a su trabajo.

Ante esta situación, las autoridades de tránsito recomendaron tomar rutas alternativas a los conductores y usuarios de transporte en la zona, y enfatizaron la importancia de respetar los horarios de salida y llegada para evitar retrasos en sus actividades diarias.

Los ciudadanos comparten su descontento ante las obstrucciones viales, puesto que impiden la realización de sus actividades diarias. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Esto va para largo, le recomendamos a las personas irse por la avenida Juan Pablo II o Leonismo Internacional, esta manifestación va a atrasar el tráfico", Comentó un oficial de tránsito que se encontraba a la altura del IMSS

SE QUEJAN LOS ESTUDIANTES

Estudiantes ajenos a la UAS denuncian que frecuentemente el tráfico en algunas vialidades como la avenida Ejército Mexicano suele estar congestionada y sin nadie que la vigile, lo cual provoca que lleguen tarde a sus clases.

"Se nos hace tarde porque la gente no respeta nada, nunca hay quien ponga orden en la Ejército Mexicano, no puedo criticar esta huelga porque también soy estudiante, estoy a favor, otra cosa es que el carril preferencial ya no les importa, solamente fue la tendencia en los primeros días", comentó Mayaran Flores, estudiante de Mazatlán.