Marcha pacífica de Facimar exige solución ante cancelación de construcción

Mazatlán, Sin.- En la ciudad de Mazatlán, una multitudinaria marcha pacífica fue llevada a cabo por maestros y alumnos de la Facultad de Ciencias del Mar (FACIMAR) con el objetivo de buscar una solución a la cancelación de nuevos módulos de construcción en su institución. La motivación detrás de esta movilización radica en la decisión de PROFEPA de cancelar dichas obras en marzo de 2023, debido a la falta de un manifiesto de impacto ambiental.

Desde octubre de 2022, FACIMAR había comenzado la construcción de estos nuevos módulos con el objetivo de ampliar y mejorar las instalaciones de su facultad. Sin embargo, la falta del respectivo manifiesto de impacto ambiental provocó la intervención de PROFEPA y la posterior cancelación de las obras.

El Director de la Facultad de Ciencias del Mar, Jose Adán Ortiz, asegura que las cifras ya invertidas en este proyecto son de 24 millones de pesos de 61 que se tienen destinados, lo cual preocupa, pues de no arreglar esta situación, asegura que les podrían retirar el apoyo.

"Preocupa por el simple y sencillo motivo de que nos pueden retirar el apoyo, los trabajos ya iban al 40 por ciento, ya se han gastado 24 millones de pesos en estos trabajos, no sacamos el manifiesto de impacto ambiental porque no estos modificando playas ni nada, solamente es en el edificio, esto perjudica también a nuestros alumnos, pueden entrar a la escuela y verán que hay hasta módulos sin ventanas", comentó Ortiz.

El mismo director asegura que ya son más de 3 décadas en las cuales no se le ha arreglado nada a la escuela, por lo tanto esperan tener una pronta respuesta por parte de las autoridades.

"Ya son más de 30 años que no se le da una nueva cara a la facultad, no se le ha hecho nada, de manera pacífica realizamos esta marcha para que nos apoyen con esta situación", agregó.

Durante la marcha, los participantes portaban pancartas y coreaban consignas exigiendo una respuesta por parte de las autoridades competentes.

Población académica

Entre el turno matutino y vespertino de la Facultad de Ciencias del Mar en Mazatlán, son más de 800 alumnos los que se encuentran estudiando alguna de sus tres carreras y cuatro postgrados.