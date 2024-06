Mamás justifican adelantar vacaciones en escuelas por el fuerte calor

Mazatlán, Sin. -Pese a la intensa ola de calor en el puerto, hasta el momento no se han registrado afectaciones entre sus estudiantes.

A pesar de las altas temperaturas, la comunidad escolar ha logrado mantenerse libre de incidentes relacionados con el calor.

Sin embargo, algunas madres de familia han expresado sus preocupaciones respecto a la exposición de sus hijos a estas condiciones extremas.

Una madre de la escuela, Ángel Flores, comentó que aunque las instalaciones cuenten con aire acondicionado, su preocupación principal es el tiempo que los niños pasan en el recreo, donde están más expuestos al calor.

"Con aire acondicionado o sin él, no quiero que mi hijo sé, esté exponiendo al sol y al calor en el recreo, porque son niños, ellos no saben, solo quieren jugar con sus amigos, me preocupo como madre de familia", expresó Kitzya Tirado, madre de familia.

La escuela general Francisco Villa ha decidido acatar al 100 por ciento las indicaciones de la SEPyC y finalizar las clases el 27 de junio.

"Aquí dijeron que saldríamos de clases el 27 y está perfecto, porque aquí sí tienen sus aires, pero para qué arriesgarnos, es lo mejor, que salgan de vacaciones lo antes posible", mencionó Luisa Carolina Ontiveros, tesorera del plantel.

Sin casos de deshidratación ni golpes de calor.

Hasta el momento, no se reportan casos de afectaciones por el calor en los alumnos de las primarias de Mazatlán.