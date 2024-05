Sin reportes de ‘golpes de calor’ en escuelas de Mazatlán, Concordia y San Ignacio

Mazatlán, Sin. -Hasta el momento no se han registrado “golpes de calor” o cuadros de deshidratación entre el alumnado de Mazatlán, Concordia y San Ignacio, señaló el jefe de los Servicios Regionales de la SEPyC, José Juan Rendón Gómez.

A pesar de que en los dos últimos Lunes Cívico ha habido alumnos descompensados, no se han relacionado con “golpes de calor” o deshidratación.

También puedes leer: Espinosa Luna advierte Tsunami de calor en Sinaloa entre el domingo y martes

Mencionó que los directores de los planteles están facultados, en caso de que la temperatura sea alta, para terminar las clases antes del horario establecido para no poner en riesgo a los estudiantes.

"No tenemos ningún dato y no deseamos tampoco que se presente algún ‘golpe de calor’, al contrario, evitar que no los expongamos a las altas temperaturas, no los saquemos a los patios, que hagamos los ejercicios en las propias aulas (...) invitar a los padres de familia, en especial, a que manden a sus hijos desayunados e hidratados", dijo.

Aumentar la carga

El funcionario estatal informó además que en Mazatlán hay seis escuelas que han solicitado la instalación de una subestación eléctrica o el aumento de carga, a fin de colocar aires acondicionados en las aulas.

Precisó que la indicación es realizar primero un peritaje en el que se determine el consumo de watts antes de instalar los equipos de enfriamiento, para evitar una sobrecarga y un posible corto, entonces el daño y costo sería mayor.

"No hemos tenido a la fecha alguna sobrecarga de las subestaciones, algún corto, pero sí invitamos a las escuelas que están invirtiendo recursos, que están instalando aires acondicionados, que antes que los instalen hagan un peritaje para ver cuántos watts están consumiendo, porque entonces sí nos meten en un problema, la Secretaría de Educación Pública porque ponen más aires y no tiene capacidad la escuela para tanto amperaje", dijo.

Detalló que el aire acondicionado nunca se debe poner a 16 grados, ya que esa temperatura nunca se alcanza y lo único que ocasiona es sobrecalentar las líneas eléctricas.