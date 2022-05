Los apoyos que se hunden en aguas turbias; entre la precariedad y el Bienpesca

Mazatlán, Sin.- En medio de la precariedad en la que vive el sector pesquero a nivel nacional, el Bienpesca, que pertenece al Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura, es el único sobreviviente de los programas de subsidio, de los 22 que existían hasta el sexenio anterior.

Y es que a pesar de la crisis que se enfrenta, el actual gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador apostó solo por este apoyo económico de 7 mil 200 pesos anuales.

Algunos pescadores ven en este programa como una oportunidad para obtener un ingreso por primera vez, pues antes habían sido excluidos de los programas de subsidio. Para otros, la actual política de austeridad le está dando el tiro de gracia a la pesquería de camarón de altamar y aguas interiores.

Jesús Armenta, pescador de altamar con 50 años de experiencia, afirma que el Bienpesca es insuficiente para un sector con tantas carencias y que lo que deberían de garantizar son las fuentes de empleo.

Comenta que si bien les dan 7 mil 200 pesos como apoyo, al no otorgar un subsidio para el diesel marino, la posibilidad de empleo durante la temporada es menor, pues muchas embarcaciones no logran salir a la pesca por los altos costos de operación.

El patrón de barco de la flota mazatleca se ha dedicado a la pesca prácticamente toda su vida, la falta de oportunidades lo llevaron a trabajar en un camaronero cuando era un jovencito.

"Desde hace 10 años a la fecha, la juventud ha perdido el interés en la pesca, porque es menos rentable y los que están en el medio tienen que seguir porque es su oficio y muchos no saben hacer otra cosa", lamentó.

Para don Chuy, como lo conocen en el muelle del Parque Bonfil, al igual que para miles de pescadores, la situación es muy difícil e incierta, ya que no tienen la seguridad de que puedan salir a pescar la próxima temporada de camarón.

SE RETRASA LA ENTREGA

A nivel nacional, la pesca emplea a más de 213 mil personas, en los más de 11 mil 122 kilómetros de litoral costero, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Además de la eliminación de subsidios, el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional de Pesca y Acuacultura, se ha retrasado en la entrega de recursos este año, si se considera que la distribución en los ejercicios anteriores de 2020 y 2021 comenzó desde el mes de marzo.

Sin embargo, fue el mismo titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, en su reciente visita a Mazatlán, el que reconoció el retraso del programa para el que este año se han etiquetado mil 600 millones de pesos, debido al proceso de consulta de revocación de mandato. Fue a partir del martes 3 de mayo cuando se empezó con el proceso de revisión y verificación de datos de los beneficiados.

Este proceso ha molestado a los pescadores, ya que son tres veces las que han tenido que llevar su documentación para validar que pertenecen al sector pesquero; eso significa perder al menos un día de trabajo y con ello, un día sin ganancias.





DESORDEN Y BUROCRACIA

David Ramírez pescador artesanal de Playa Norte, criticó que ya sean tres ocasiones en las que se les solicita la documentación de revalidación, por lo que considera que esto podría deberse a que no hacen un buen resguardo de los papeles, porque debería ser más fácil tenerlos en sistema y cotejar los datos al momento, para comprobar que son pescadores.

"Están abusando, nomás para darnos una migaja del apoyo a los pescadores, que no nos cae nada mal, lo agradecemos de todo corazón, pero que no nos pongan tantas trabas, que no la frieguen, ya estamos hartos de todo eso, tantas vueltas y vueltas”.

Agregó que si bien el apoyo de los 7 mil 200 pesos es bueno para las familias, es más el tiempo que pierden en acudir a hacer los trámites, en donde muchos tienen quejas y problemas, por la ineficiencia de los trabajadores de la Secretaría del Bienestar, que es quien lleva a cabo el proceso del programa perteneciente a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

El gobierno federal destinó mil 472.9 millones de pesos en el 2021, de acuerdo con el presupuesto aprobado. Al último informe del tercer trimestre de ese año, el monto único de 7 mil 200 pesos se entregó ya a 175 mil 502 beneficiarios.





BIENPESCA ESTATAL

En el caso de Sinaloa, desapareció el programa Empleo Temporal pesquero de mil 200 pesos a pescadores y mujeres trabajadores de las plantas congeladoras, ahora vendrá un nuevo programa denominado Bienpesca Estatal, como nuevo apoyo a la economía de los pescadores en el estado.

La secretaria de Pesca y Acuacultura estatal, Flor Emilia Guerra Mena, informó que este nuevo programa es independiente al Bienpesca federal, lo cual vendrá a ser un apoyo más para aquellos pescadores que no estén en alguna temporada de captura.

“El programa de Empleo Temporal como tal desaparece, y llega para este caso el Bienpesca Estatal; el Bienpesca es un programa federal que otorga 7 mil 200 pesos a los pescadores, y el Gobierno del Estado firmará un convenio con la federación, donde se creará este programa y en total el pescador tendría un apoyo de 10 mil 800 pesos entre el programa estatal y federal anualmente".

Detalló que el Congreso del Estado aprobó 54 millones de pesos, y el Gobierno Federal otros 54 millones, en una bolsa de 108 millones de pesos, los cuales se aplicarán a un padrón de alrededor de 30 mil pescadores, distribuidos en 3 mil 600 pesos por pescador como nuevo apoyo.

Pero aunque parezca que la ayuda empezará a fluir y que las cosas parecen que van a cambiar, la realidad es que el sector permanece en el olvido. Sin un rumbo fijo, miles de pescadores siguen en la actividad porque no tienen otra opción. En la precariedad del sector, no ven una luz de esperanza y navegan en aguas que cada vez se vuelven más turbias.





DATOS

7 mil 200 pesos anuales es el apoyo del Bienpesca.

213 mil personas emplea la pesca a nivel nacional.

1,600 millones de pesos etiquetados.