López Obrador le da la espalda a las Mujeres: Mario Zamora

Culiacán, Sin.- El candidato del PRI, PAN Y PRD al gobierno del estado, Mario Zamora Gastélum criticó la política del presidente López Obrador, quien dijo que le ha dado la espalda a las mujeres y puso como ejemplo la eliminación de once programas en apoyo a las mujeres.

Asimismo Zamora Gastélum, refrendó el apoyo hacia las mujeres en este día, y reiteró que “con las mujeres todo, sin las mujeres nada” al ponderar el aporte de las mujeres al estado, para hacer un Sinaloa digno para vivir.

Es bueno que tengamos claro siempre, su relevancia, su importancia y la necesidad de su participación, para ser de Sinaloa un mejor lugar para vivir.

El senador con licencia lamentó que el Gobierno Federal les esté dando la espalda, al recortar once programas sociales con los cuales llegaban recursos para atender diferentes temas de las mujeres, entre estos, los apoyos para los centros de atención de la violencia, comedores, atención médica y vivienda.

Recordó la desaparición del programa de Estancias Infantiles de SEDESOL, el cual surgió por la necesidad de la mujer, quienes trabajan todos los días y no tienen dónde dejar a sus hijos.

“Un programa reconocido por las Naciones Unidas, y que no dudo que, había problemas, algunos casos de corrupción, no lo dudo, pero no por ello había que desaparecerlo, creo que había espacios de mejora”, dijo.

Resaltó que también el presidente de la república le dio la espalda a las mujeres que con justa razón demandan sus derechos con motivo del Día Internacional de la Mujer, al cercar con un muro Palacio Nacional.













