Logra rector suspensión de la vinculación a proceso del 14 de septiembre

Culiacán, Sinaloa.- El Juzgado Tercero de Distrito, con sede en la capital sinaloense, ha otorgado una suspensión al amparo presentado por la defensa del Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), doctor Jesús Madueña Molina. Esta suspensión se refiere al auto de vinculación a proceso que se emitió el 14 de septiembre en su contra, en relación con el Comité de Adquisiciones de la Casa Rosalina.

El abogado de la defensa, Milton Ayala Vega, informó que en la audiencia de vinculación se presentaron argumentos sólidos que demostraron que no existía licitación para la adquisición de alimentos perecederos, así como la cancelación de 703 facturas y que las compras realizadas no superaban el límite requerido para una licitación pública, entre otras pruebas presentadas.

La defensa alegó que los imputados no son servidores públicos, que la UAS no es un organismo paraestatal y que opera bajo normativas diferentes debido a su autonomía. Además, argumentaron que los recursos de la Universidad provienen del Gobierno Federal y no del Gobierno Estatal. También se refutaron afirmaciones sobre la adquisición de tortillas a un precio elevado.

Ayala subrayó que la Fiscalía General del Estado abusó de su poder en la audiencia de imputación, ya que los recursos involucrados son de origen federal y deberían regirse por la Ley de Adquisición y Arrendamiento del Sector Público Federal, no la Estatal.

Como resultado, el juez penal Adán Alberto Salazar no podrá dictar un auto de apertura a juicio hasta que se resuelva en definitiva el juicio de amparo. Esta resolución será tomada en una audiencia constitucional, en la cual se determinará si la UAS tiene la razón de manera provisional o si el Juez Penal que emitió la vinculación tiene la razón.

Cabe mencionar que el Rector había obtenido una suspensión definitiva en relación con la vinculación a proceso que ocurrió el 21 de agosto, por presunto abuso de autoridad. Esta suspensión fue otorgada por el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Culiacán.

Además, el 5 de octubre, el Juzgado Octavo de Distrito concedió una suspensión provisional en un amparo presentado por la defensa del Rector. Esto impide que las autoridades estatales violen su presunción de inocencia y les prohíbe hacer declaraciones que puedan comprometerla. También se les exige mantener el sigilo correspondiente respecto a las denuncias presentadas contra el Rector.

Los hechos mencionados están relacionados con el ámbito de la Autonomía Universitaria, que ha sido objeto de controversia en el estado de Sinaloa, y que la Universidad Autónoma de Sinaloa ha defendido en el marco de la ley.