Rector y funcionarios de la UAS podrían a solicitar amparo contra orden de aprehensión

Culiacán, Sin. -Al no haber una orden de aprehensión contra el Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina, y los funcionarios acusados de abuso de autoridad y mal desempeño de la función pública, ellos podrían solicitar nuevamente un amparo, informó el abogado Milton Ayala.

“Al no existir orden de aprehensión, el Juez dio por terminado el asunto, no es que queden desprotegidos, en materia penal tratándose de orden de aprehensión, cuando se conoce de una posible orden de aprehensión, en ese momento te puedes volver a amparar”, informó el abogado de la Universidad.

También puedes leer: UAS se mantiene firme a pesar de los ataques y difamaciones: Manuel Tostado

Explicó que la orden de aprehensión no se da por estar bajo una investigación, sino por no acudir a las audiencias en los juzgados, lo que no ha sido el caso del Rector y los acusados, quienes se han presentado en todas las citaciones.

Por su parte, el Secretario General de la Universidad, Robespierre Lizarraga Otero, uno de los acusados por el delito de abuso de autoridad, replicó el discurso del Rector Madueña Molina, quien en diversas ocasiones ha señalado al gobierno del estado de autoritario y concentrar el poder judicial y legislativo, argumentando que la Auditoría Superior del Estado es un instrumento de persecución del Gobernador.

La orden de aprensión no se da por no acudir a las audiencias. Foto: Manuela Bustamante | El Sol de Sinaloa

“Esto refleja la crisis institucional que se vive en Sinaloa, en donde el Gobierno del Estado se dice como gobierno absolutista que controla todo menos la Universidad, porque su política de garrote, su política del abuso y del hecho consumado ha tenido éxito hasta que se topó con la Universidad y su comunidad”, sostuvo.

Finalmente, Lizarraga Otero mencionó que la tarde del 26 de septiembre se le notificó que fue resuelto como no procedente el recurso de incompetencia planteado contra el Juez de Control, Adán Augusto Salazar Gastélum, resultado que no le sorprende por la falta de autonomía de las instituciones de gobierno estatal.