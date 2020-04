Llegan insumos y protección para atender casos de Covid-19

Culiacán, Sin.- El Gobernador, Quirino Ordaz Coppel, informó que se iniciará a distribuir 160 camas, cubrebocas, guantes, trajes especiales de protección, líquidos, insumos, medicamento y equipos de rayos X, en los hospitales del estado.

En una transmisión por redes sociales, recordó que se está aplicando una inversión especial de 85 millones de pesos para equipo de protección para el personal de la salud, quienes están atendiendo a los pacientes sospechosos y confirmados con coronavirus.

Luego de que circulara en redes sociales un video de una mujer denunciando que en instituciones de salud no había ambulancias para la atención de la ciudadanía, Ordaz Coppel, mencionó que con el fin de evitar que se repita la situación se entregaron dos ambulancias para uso exclusivo para pacientes con Covid-19.









Esto es importante, porque no queremos que suceda lo que ayer vimos en un caso particular, en donde no hubo ninguna ambulancia de la Cruz Roja, ni de ninguna otra organización, institución que pudiera asistir a una persona, a un joven o a una mujer o adulto que esté necesitado de traslado Quirino Ordaz Coppel









El mandatario estatal, destacó que a la brevedad van adquirir ocho ambulancias más para atender las emergencias que se generen duranta la actual contingencia









Entonces es algo muy importante el poder mostrarles, el que vean con toda la claridad, transparencia todo lo que se está comprando Quirino Ordaz Coppel









El Gobernador, reiteró en que el equipo es algo que se tiene que estar dando al sector salud para que tengan los medios para poder atender a las personas que lo requieran, en donde sigue siendo necesario que la ciudadanía acate las medidas de prevención.

Reconoció que la empresa Coppel está realizando donaciones importantes con cubrebocas, guantes y están gestionando equipos respiratorios en otros países para sumar apoyos en la contingencia.

Por su parte, el Secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, destacó que el coronavirus es una enfermedad que no respeta edades, en donde, aunque los adultos mayores son los principales afectados, también se presentan en niños y en el caso de Sinaloa hay tres menores estables.













