Llaman Rocha Moya a defender el voto este 06 de junio

Culiacán, Sin.- El candidato de la alianza Morena- PAS a la gubernatura de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, hizo un llamado a la ciudadanía a no confiarse y defender el voto de los ciudadanos este 06 de junio.

“Debemos de tener confianza en que ganaremos el 6 de junio, pero no podemos confiarnos y hay que defender el voto de los ciudadanos. El 6 de junio vamos a instituir en Sinaloa el Gobierno de la transformación, en el que no se robe, no se mienta y no se traicione a los sinaloenses”, recalcó.

Local Que Mario Zamora se faje conmigo: Rocha Moya

Rocha Moya destacó que según los datos de las mediciones que se realizan al interior de la alianza y las externas dan a conocer que están en la preferencia del electorado, “vamos muy bien en las encuestas para todos para todas las candidaturas”.

“Vamos a coronar nuestro trabajo con un triunfo contundente, el triunfo será de ustedes, vamos a ganar la elección de gue organizó el IEES, el ganador absoluto fue Rocha Moya, quien se vio favorecido con un 73% de aceptación de los encuestados.

Rocha Moya agradeció a los brigadistas de Morena- PAS por ponerle alegría y contribuir al brillo de la campaña con sus porras, banderines, jingles, expresiones de júbilo , y sobre todo, dijo, con un gran respeto frente a otras brigadas.

















Lee más aquí:

Local Rocha Moya se compromete a construir y mejorar carreteras

Local Aquí cabemos todos: Mario Zamora

Local Rocha Moya ofrece dejar atrás los gastos en frivolidades