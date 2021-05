Les dan duro a Rocha y a Mario Zamora en el segundo debate

Culiacán, Sin.- Nuevamente en este último debate que organizó el Instituto Estatal Electoral los golpes bajos los recibió Rubén Rocha Mocha, a quien lo vapulearon tanto Sergio Torres, de Movimiento Ciudadano, al acusarlo de corrupto como Ricardo Mendoza, del PES, de apoyar a su familia, acusando que nadie quiere a un gobernador dormido y para ello, la diputada de RSP, Yolanda Yadira Cabrera le entregó una almohada.

El primero en abrir el debate fue el candidato del PES, Ricardo Arnulfo Mendoza quien notificó que denunció ante la Fiscalía General de la República a Rubén Rocha Moya, a Mario Zamora y a Sergio Torres para que inicien la investigación contra ellos por delitos electorales, delincuencia organizada y su destino, aseguró es la cárcel.

Foto: Cortesía | IEES | El Sol de Sinaloa

Aseguró que todavía no hay un ganador porque las encuestas que han presentado son falsas, ya que el 30 por ciento de los electores son indecisos y otro 30 por ciento están amenazados de perder su trabajo si no votan.

Se defiende

El candidato de Morena-PAS, Rubén Rocha Moya al defenderse, acusó “ese gallo quiere maíz, si no es que ya lo maicearon para que me golpeara” al referirse a Ricardo Arnulfo Mendoza, quien le contestó que tiene evidencias de que el corruptor es precisamente Rocha Moya.

“Tengo un video de un enviado de Rocha para pedirme que renuncie y me una a él y me ofreció un buen puesto, que diga si lo acepté, si no, él se tendrá que comer el maíz”.

Rocha Moya durante todo el debate estuvo haciendo propuestas, ofreció acabar con la corrupción, contestando con prontitud, pero no dejó pasar las ofensas que le propinaron sus adversarios. Por ejemplo, cuando Mario Zamora lo acusó de que se ha enriquecido inexplicablemente, como lo dio a conocer un medio local. El candidato de Morena-PAS le contestó que si encontraban esas casas a su nombre se las regalaba.

Por su parte, el candidato de la Coalición Va por Sinaloa, Mario Zamora, dio a conocer sus propuestas y dijo que hizo una campaña intensa, alegre, como somos los sinaloenses, y ofreció ser un gobierno honesto, transparente, cercano a la gente.





Mia”, dijo.

Yolanda Yadira Carrera de Redes Sociales Progresistas, fue el mismo discurso del debate pasado, pero ahora, más virulento al centrar sus baterías contra el dirigente del PAS, Héctor Melesio Cuén, finalmente ofreció sanar Sinaloa.









