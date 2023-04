Llaman a respetar la vida silvestre en la mancha urbana de la ciudad

El presidente de la Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM), Ernesto Zazueta Zazueta, llamó a la población en general a respetar el avistamiento de diferentes especies de fauna silvestre en zonas habitacionales, ya que posiblemente esos individuos van de paso tras ir reduciendo sus hábitats de esta fauna por la mancha urbana.

El también director del Santuario Ostok, puso como ejemplo, el caso reciente del gato montés que ha sido avistado en las inmediaciones de la zona residencial La Primavera, el cual no representa un riesgo para la población, ni para las mascotas domésticas tradicionales.

“Ese animal no va a atacar a nadie, por lo regular si no se ve acorralado o lo quieren agarrar no va a hacer nada, esos animales pueden vivir perfectamente así, sin ningún problema, yo le pido a la población que lo respeten, dejemos a los animales que vivan, no pasa nada, ni se va a comer a los perros no va a hacer nada, él simplemente cuando ve movimientos se aíslan y se hacen a un lado, hay que aprender a vivir en armonía como en muchos países, los animales en Texas, Estados Unidos, pasan por tu casa venados, linces, jabalíes, entre otros, y no pasa nada, hay que respetarlos”, mencionó.

Ante ello, Zazueta Zazueta, dijo que se tiene que vivir en armonía con la vida silvestre, ya que poco a poco la mancha urbana va invadiendo sus distintos hábitats, y se les debe de brindar el respeto como en otras latitudes que la población ha aprendido a respetar esas especies, como en el estado norteamericano Florida que en muchas zonas urbanas deambulan cocodrilos, o en Australia los canguros que solo cruzan esos territorios habitacionales, entre otros muchos ejemplos.

Sin peligro

Ernesto Zazueta, explicó que los animales silvestres como el gato montes son endémicos de la región, razón por la que no atacará, sino que es su hábitat natural, sin hacer daño a nadie.

Finalizó, que lo importante es sensibilizar a la población al invadir sus hábitats, y vivir con armonía y respeto con la vida silvestre.