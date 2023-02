Llama el Obispo de la Diócesis de Mazatlán a hacer buen uso de los medios digitales

Mazatlán, Sin.- Hacer un buen uso de los medios digitales, llamó el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras durante la misa del primer domingo de Cuaresma.

Ante las decenas de feligreses que acudieron a la misa dominical en la Basílica de la Inmaculada Concepción, el párroco mencionó que los medios digitales no fueron creados para pelearse, agredirse o calumniar, sino para el bienestar colectivo de la sociedad.

"Los medios digitales no son para hacer el mal, no son para pelearse, no son para agredirnos, no son para calumniar, sino deben ser para el bien de las personas, porque toda esta creación Dios la hizo para bien", expresó.

Agregó que todos y cada uno tienen el derecho y la libertad de acceder a este tipo de medios, por lo que el exhorto fue a utilizarlos para hacer el bien a uno mismo y a los demás, como lo hizo el beato Carlos Acutis, un estudiante italiano y aficionado programador de informática conocido por documentar milagros eucarísticos y catalogados en un sitio web que creó antes de su muerte por leucemia a los 15 años.

"Un muchacho virtuoso, ejemplar, italiano, que nació en 1991 y murió a los 15 años en el año 2006. Quince años de seguimiento a Cristo, amaba la Eucaristía, todos los días iba a misa, estudiaba la preparatoria y después de comer salía discretamente a llevar alimento a los pobres (...) utilizó los medios digitales para hacer el bien y evangelizar", expresó.

Invitan a transmisión de documental

A propósito, Espinosa Contreras hizo la invitación a los fieles católicos a la transmisión del documental "El cielo no puede esperar", que muestra la vida del joven italiano.

El film se exhibirá en próximo jueves 2 de marzo en Cinemex Galerías.

De acuerdo a la cartelera, la película será transmitida a las seis de la tarde y una segunda función a las ocho de la noche. El costo del boleto es de 54 a 59 pesos.