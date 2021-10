Llama a incrementar atractivos turísticos para fortalecer economía de Sinaloa

Mazatlán, Sin.- Los productos turísticos incrementan el valor de ese sector, aumentan el atractivo y desarrollo económico de las regiones, destacó Alfredo Ruelas Solís.

El presidente del Comité Regional de Promoción Económica de Codesin, hizo un llamado para que haya continuidad en los trabajos colaborativos entre empresarios, gobierno y sociedad.

Manifestó que el recién inaugurado museo temático La Mansión Pirata, en Mazatlán, con una inversión total de más de un millón de dólares por parte del Grupo Divierte, incluye una experiencia completa para los visitantes que se podrán trasladar, desde sus hoteles y desde la cueva del diablo, en los vehículos tematizados; vivirán la magia de la narrativa histórica de la época en que los piratas como el inglés Thomas Cavendish llegaron al puerto en 1587.

“Este proyecto inició desde el 2018, y no hubiera sido posible sin el trabajo bien coordinado entre el CIT Sinaloa –Center for Investment and Trade-, con Germán Rivera, director ejecutivo y Mara Cervantes, directora de inversión turística; así como las autoridades del Ayuntamiento de Mazatlán, la Secretaría de Turismo y la de Economía, para concretar la atracción y desarrollo de la inversión que será fuente de empleo directas e indirectas para las familias mazatleca”, dijo.

Agregó que otros productos que promueve Codesin para agregar valor al turismo, son el Centro Cultural en El Fuerte; eventos de turismo gastronómico en el Valle del Petatlán y Valle del Évora; Boca Palmita, orientado al turismo náutico en la Bahía de Altata; el museo Lola Beltrán en El Rosario y el parador turístico del Cristo de la Mesa, en San Ignacio; todos ellos ejemplos de atractivos que incrementan la derramada económica de las regiones, así como la generación de empleos.









