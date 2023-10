Lista la estructura de PAS para el proceso electoral

Mazatlán, Sin.- El Partido Sinaloense está listo, solo o con alianza, para la gran batalla de lo que será el proceso electoral de 2024, aseguró Héctor Melesio Cuén Ojeda.

El presidente del PAS en Sinaloa señaló que este partido es el que tiene más militancia en el estado.

También puedes leer: PAN esperará a otros partidos para afirmar alianza con el PAS

"De todas las personas que están afiliadas a un partido político, el 57 por ciento lo está al PAS y el resto está dividido en 7 partidos nacionales, por lo que ya estamos listos para participar en el 2024", dijo.

Manifestó que el PAS está firme y que algo que los mantiene muy contentos es la respuesta de la gente.

Cuén Ojeda mencionó que mientras no tengan acuerdos, el PAS va solo y que es muy probable que la candidata sea América Carrasco, pero esto no implica que no puedan hacer una alianza con Frente Amplio, aunque se valorará en el camino.

Reveló que hace unos meses hubo una reafiliación en el estado, en donde se tienen cerca de 167 mil afiliados en toda la entidad.

Por la presidencia

El dirigente político indicó que las próximas elecciones serán las más grandes de la historia de México y que será muy interesante, pues hay varios estados que son un desastre.

"El 2024 es un volado, no sabemos quién va a ganar la presidencia de la República, es muy interesante lo que está pasando, México tiene problemas muy serios en muchos sentidos y Sinaloa no es la excepción", puntualizó.