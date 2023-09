Simpatizantes de Claudia Sheinbaum llaman a institucionalidad, tras abucheo en Culiacán

Mazatlán, Sin. -Un llamado a la institucionalidad y apegarse los reglamentos que tiene el partido, llamó el grupo de Académicos y Ciudadanos con Claudia Sheinbaum en Mazatlán, luego de lo ocurrido el sábado pasado durante la vista de la coordinadora nacional de los Comités de Defensa de la 4T, en Culiacán.

Recordar que durante el acto político que encabezó Claudia en su visita el sábado pasado a Culiacán, militantes y simpatizantes de Morena repudiaron la incorporación de un grupo de expriistas que renunciaron a su partido para buscar una oportunidad en este otro, en medio de abucheos y gritos de "fuera del PRI".

También puedes leer: “Fuera el PRI”, gritan durante el evento de Claudia Sheinbaum en Culiacán

Encabezados por Daniel Ramírez Ordaz y Ernesto Sandoval Landeros, emitieron un posicionamiento político para sentar un precedente ante lo que se está viviendo al interior del partido y encausar de manera institucional lo mejor posible rumbo al 2024.

Posicionamiento

Ramírez Ordaz señaló que el grupo está apoyando la línea política de Andrés Manuel López Obrador y Sheinbaum Pardo en el proceso de definición dentro del partido.

Consideraron que lo ocurrido el sábado pasado da lugar para que la oposición golpetee a Morena. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

"Por lo tanto, asumimos y respaldamos la línea política nacional que ha abierto las puertas de nuestro movimiento a militantes de otras expresiones políticas, con la finalidad de acumular fuerzas para ganar la presidencia en 2024 y la mayoría calificada en las cámaras", señaló.

Agregó que rechazan cualquier intento de dividir al partido con políticas excluyentes o de golpeteo, pues recordó que en el 2018 para llegar al poder tuvieron que abrir las puertas y fue la inclusión la que fortaleció a Morena.

"Por eso extraña que compañeros asuman conductas sectarias ajenas a nuestra historia. Lo ocurrido el sábado pasado, no debido ocurrir, fue un error, ya que por protestar contra la adhesión de políticos de otros partidos se terminó por hacerle el juego a la oposición y darle material para golpear nuestro movimiento", agregó.

La protesta puede ser legítima, apuntó, pero consideró que no era el lugar ni el evento para ello, porque existen mecanismos y lugares para expresar las posiciones divergentes.

"En términos de los estatutos, cualquier afiliado, al margen de su antigüedad, tiene los mismos derechos de cualquiera y puede, por tanto, votar y ser votado, no hay impedimento legal o estatutario. Tampoco se pueden reclamar derechos de antigüedad para excluir o vetar algún militante de nuestro partido, cualquier miembro, por el solo hecho de serlo, pueda aspirar a cualquier cargo de elección, sometiéndose a las reglas internas, guardando la legalidad de nuestros principios y estatutos negarles eso seríamos violadores a sus derechos electorales", dijo.

Añadió que será el pueblo quien aprueba o repruebe las conductas históricas personales, ya que todos los aspirantes algún cargo político serán sometidos al escrutinio de las encuestas.

"No podemos despotricar por hacerlo, no podemos dividir sin tener una responsabilidad, tenemos estatutos que nos rigen, que rigen las candidaturas, que rigen cuáles son las modalidades de los ritmos, los tiempos, todo está debidamente programado estatutariamente" añadió.

No hay desplazamiento, aseguran

Por su parte, Ernesto Sandoval Landeros indicó que ahorita el trabajo es fortalecer a los comités de la Cuarta Transformación y el respaldo Claudia, después venderán los procesos de selección, estatales y locales, los cuales también se van a regir por encuestas.

"Todos pueden venir, pero no es una carta para que vengan a decir 'soy candidato' si alguno pasa la prueba adelante, si no la pasan, pues que se pongan a trabajar por el bien de los ciudadanos y por el bien de la Cuarta Transformación, aquí no se le niega nada a nadie, pero la responsabilidad estatutaria de Morena tiene que estar al tanto ahí" indicó.

Sandoval Landeros negó que haya desplazamiento de militancia que tiene años aspirando a una candidatura por los que recién se integran al partido y mencionó que cualquiera tendrá derecho a notarse en la encuesta, la cual va a permitir determinar qué tan conocido es por el pueblo el aspirante, esa será la regla de oro.

"Hacemos un respetuoso llamado nuestros compañeros a evitar el divisionismo, no caer en el juego de nuestros opositores, a fortalecer la unidad interna, que no sean las candidaturas las que dividan a nuestro movimiento".