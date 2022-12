Leobardo Alcántara rinde su primer informe de actividades

Mazatlán, Sin.- Al rendir su primer informe de actividades como diputado federal, Leobardo Alcántara aseguró que entre los logros obtenidos resalta el haber trabajado sin corrupción y buscando siempre el bienestar para los ciudadanos.

"En mi primer año, el presupuesto se mantuvo ahí, no se derrochó, eso es algo bueno, hemos demostrado los trabajadores del partido que cuando no hay corrupción el presupuesto alcanza, sí podemos avanzar, sin moches, no es un motín, es el presupuesto del pueblo", dijo el diputado por el Partido del Trabajo en el Distrito 1 de Sinaloa.

El presupuesto de egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2022 tuvo un aumento del 8.6 por ciento respecto al del año 2021.

Alcántara aseguró que realizó este evento abierto al público como modo de agradecimiento a las personas que lo apoyaron durante su campaña.

"Agradezco en serio a las personas que vinieron, porque son las mismas que me apoyaron en mi campaña, me nace invitarlos por el apoyo que me brindaron cuando más los ocupaba".

También añadió que este evento de rendición de cuentas lo hace con la finalidad de muestra de su convicción y labor política, además de las iniciativas en las que se han trabajado.

"Gracias a nuestros aliados se asignaron recursos para enfrentar con éxito los efectos de la pandemia del Covid-19, el sector salud tuvo un crecimiento real histórico de 15.2 por ciento con respecto al año anterior y se aumentaron los recursos para los programas de apoyo para adultos mayores, estudiantes y personas con discapacidad", dijo.

En el futuro, agregó, espera poder apoyar de mejor manera a los pescadores, que se mantienen en crisis y con muchas carencias desde hace mucho tiempo.

"No podemos permitir que pase eso, hay algunas iniciativas que ya se pusieron en la mesa, tenemos que poner mano dura contra quienes les roban el producto que pescan, es injusto para los trabajadores del sector pesquero",

Trabajo por Sinaloa

El diputado federal también trabaja en la regulación de las plataformas de boletos en línea con el fin de no perjudicar a los compradores mediante sus políticas.

"Está mal esto, si no imprimes tus boletos en cierto lapso de tiempo, tu compra es anulada y lo que es peor sin reembolso, nos pusimos a analizar todas las compañías y todas están cometiendo la misma barbaridad, por eso es que tratamos de regular esto, y pusimos en la mesa esa propuesta que ya viene desde hace tiempo", dijo.

Para saber

Leobardo Alcántara es secretario de la Comisión de Ganadería, secretario de la Comisión de Turismo y miembro de la Comisión de Juventud de la 65 Legislatura Federal.