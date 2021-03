Laura vuelve a caminar luego de que un tumor le robara la movilidad

Culiacán, Sin.- Laura Elena había perdido la movilidad en sus piernas debido a un tumor en su columna vertebral, pero gracias a una operación realizada por médicos sinaloenses, pudo volver a caminar.

Fue gracias a los esfuerzos de Saúl Hurtado García, médico que se hizo cargo de la cirugía de Laura, de 33 años, que la operación pudo concretarse y la joven mujer finalmente pudo recuperarse.

La operación tuvo lugar en el Hospital Regional número 1 del IMSS, en Culiacán. Fue gracias a un equipo multidisciplinario que se detectó el padecimiento de Laura y se tomó la decisión de someterla a un procedimiento quirúrgico que duró alrededor de seis horas.

“El problema que tenía la paciente era un tumor que invadía el canal por el que pasa su médula espinal y otra parte se extendía hacia el pulmón. Entonces, lo que se hizo fue quitar parte de una vértebra, parte de una costilla, para poder retirar todo el tumor”, manifestó Hurtado García.

El especialista detalló que la aparición de este tipo de tumores es poco frecuente, menos incluso en mujeres jóvenes, pero el caso de Laura tuvo lugar debido a que el tumor se manifestó cuando ella se encontraba en estado de gestación.

Luego de un análisis patológico los médicos determinaron que se trataba de un tumor benigno, por lo que no fue necesaria la aplicación de quimioterapias ni radioterapias.

“Este tipo de padecimientos no es extremadamente raro, pero tampoco es de lo más común. Su recuperación fue extremadamente rápida y eso es un buen pronóstico después de la cirugía”, aseguró el neurocirujano.

Durante la semana 34 de su embarazo, Laura empezó a tener problemas en sus piernas. Primero empezó a manifestar hinchazón en los pies, luego empezó a arrastrarlos debido al trabajo que le costaba caminar normalmente y una vez que el tumor estuvo desarrollado empezó a tener problemas de equilibrio.

“Pensé que ya no iba a volver a caminar, pero después de la cirugía, a los cinco días me pude sentar, y ese mismo día ya pude dar pasos. Pensé que no la iba a librar, le tenía miedo a la cirugía, pero todo salió muy bien”, agradeció.

Laura dijo estar contenta, pues gracias al trabajo de los médicos del IMSS puede volver a caminar y cuidar de sus hijos.









