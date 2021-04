La vacuna es una bendición de Dios: primera vacunada de Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Como una "Bendición de Dios" fue recibida la vacuna contra el Covid - 19, por María de los Ángeles Barrón Padilla, quien fue la primera persona que recibió la dosis en el proceso de vacunación en Escuinapa.

La beneficiaria, quien dijo haber llegado a las ocho de la mañana a hacer fila para la espera de la vacunación, expresó sentirse satisfecha por haber recibido la dosis.

María de los Ángeles Barrón fue la primera vacunada. Foto: Jesús Lopez | El Sol de Mazatlán

"Fui la primera, me siento de maravilla, bendito sea Dios que ya nos tocó. Es una bendición de Dios, sentía nervios, pero me dio mucha emoción al ver que fui la primera".

Agregó que, el haber recibido la vacuna es un aliciente que viene después de haber vivido un año difícil por la pandemia, tiempo en que le tocó perder a un hermano a consecuencia de esta.

María de los Ángeles Barrón fue la primera vacunada. Foto: Jesús Lopez | El Sol de Mazatlán

"Fue un año difícil, me la he pasado encerrada en mi casa, cuidándome de no contagiarme, se me murió un hermano de Covid-19 y pues con eso más nos cuidamos".

Puedes leer: Este miércoles vacunarán a adultos mayores de Escuinapa

Al concluir, hizo extensa la invitación para todos los adultos mayores que se acerquen a vacunarse.

"Que vengan todos, que aprovechen hoy que tenemos esta oportunidad, que no dejen de venir" finalizó.

















Lee más aquí:

Local Esperan que vacunas lleguen pronto a Escuinapa

Local Llegarán a Sinaloa vacunas de AztraZeneca para adultos mayores

Local Vacunación no frena muerte de adultos mayores en Sinaloa