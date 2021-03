Vacunación no frena muerte de adultos mayores en Sinaloa

Culiacán, Sin.- La estrategia de vacunación contra Covid-19 en Sinaloa no está rindiendo frutos favorables, pues el promedio de muertes en el estado no se detiene y el coronavirus sigue cobrando las vidas de adultos mayores de 60 años como si no hubiera vacuna.

El primer cargamento de medicamentos llegó a la entidad el día 12 de enero y desde entonces se han aplicado 157 mil dosis a personal médico y personas mayores de 60 años, según se plantea en el esquema nacional de vacunación, pero su aplicación no está rindiendo los frutos esperados.

Desde que se inoculó a la primera persona en el municipio de Mocorito, el promedio de mortandad no ha disminuido: todos los días mueren entre 10 y 15 personas en este rango de edad sin que el coronavirus frente si paso.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, 969 personas mayores de 60 años han muerto en menos de tres meses, si se toma en cuenta el día en el que se aplicó la primera dosis hasta el 28 de marzo.

En Ahome, desde el 12 de enero fallecieron 179 personas, colocándose en color azul en el semáforo epidemiológico. En Guasave el número de personas que murieron a causa del Covid-19 fue de 114, manteniéndose también en azul.

Culiacán, único municipio que se ha mantenido en rojo durante toda la pandemia, registró en el mismo periodo un total de 260 muertes, y Mazatlán, que logró pasar del rojo al azul, acumula 121 casos hasta el 28 de marzo.

Vacunas aplicadas

A pesar de que son los municipios con grandes ciudades son los que registran un mayor número de decesos por coronavirus, son las zonas donde las vacunas no han llegado, pues la estrategia se enfoca en inocular a la población de las zonas rurales.

La información oficial señala que el 14 de febrero fueron vacunados con la primera dosis 22 mil 850 personas mayores de 60 años en los municipios de Mocorito, San Ignacio, El Rosario y Escuinapa. Sin embargo, estos municipios se encuentran en verde y las afectaciones por Covid-19 han sido mínimas.

Salvador Alvarado se encuentra actualmente en amarillo con 3 casos y Navolato en Naranja con 25, y en ambos municipios fueron vacunadas 26 mil 325 personas en el lapso que comprende de febrero al 3 de marzo.

El 7 de marzo, fueron inoculados con la primera dosis 21 mil 115 personas de Badiraguato, Choix y Concordia, a pesar de que Choix registra seis casos y se enceuntra en semáforo naranja y los otros dos municipios no registran casos activos.

15 mil adultos mayores de Navolato, Cosalá y Concordia recibieron el medicamento el 10 de marzo, aunque Cosalá se encuentra sin casos activos.

En el lapso entre el 17 y el 18 de marzo, se aplicaron 20 mil 475 primeras dosis a adultos mayores de zonas rurales de Ahome, aunque la mayor necesidad la tienen en la zona urbana de Los Mochis.

El mismo 18 de marzo, 20 mil 400 personas de El Fuerte y Sinaloa fueron vacunadas, aunque El Fuerte registra únicamente 14 casos y Sinaloa 3.

En total, en Sinaloa han sido aplicadas 157 mil 390 dosis de las vacunas de Pfizer, Sinovac y AstraZeneca entre personal médico de todo el estado y adultos mayores de 60 años.

Sin dosis

Gobierno del Estado no ha informado sobre nuevos paquetes de vacunas, pero recientemente el gobierno de Estados Unidos envió un cargamento de más de dos millones de vacunas de AstraZeneca para su aplicación en México.

Sin embargo, todavía no se sabe cuántas de estas nuevas dosis llegarán a Sinaloa.

Si tenemos en cuenta que la población del estado, según el censo del Inegi de 2020, es de 3 millones 027 mil personas, las 157 mil 390 personas que han recibido la dosis hasta ahora representan apenas el 5.1 por ciento de avance.

En Sinaloa, ha muerto 646 en calidad de sospechosos

Con corte al 28 de marzo, la Secretaría de Salud ha reportado la muerte de cinco mil 653 pacientes en Sinaloa, sin embargo, no se incluyen las 646 personas que murieron como sospechosos de Covid-19.

Sumando los decesos confirmados y los sospechosos, en Sinaloa han muerto seis mil 299 personas a causa del coronavirus, representando un incremento del 10 por ciento en las cifras oficiales.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Salud, de los 646 pacientes que fallecieron, dentro del rubro “invalido”, se les tomó la prueba covid-19 a tres personas y en el campo “no realizado”, se incluyen 96 ciudadanos.

En mayor porcentaje están los pacientes sospechosos, de estos, solo a 30 se les tomó una muestra, contrario a las 517 personas que no se les hizo el estudio de coronavirus.

De las casi seis mil muertes confirmadas que hay en el estado, Culiacán es el municipio con más casos, con dos mil 64 defunciones, le sigue Ahome, con mil 16; Mazatlán con 848; Guasave, con 656; Salvador Alvarado, con 215; Navolato con 202.

En menor número de muertes está El Fuerte, con 137 casos; Angostura, con 125; Sinaloa y Escuinapa, registran 78 cada uno; Mocorito, 64; Rosario, 43; Elota,31; Concordia, 29; Badiraguato, 25; Choix, 20, San Ignacio, 15 y Cosala, siete.

En el panorama nacional, al inicio de la pandemia, Sinaloa se posicionaba en los primeros cinco lugares de los estados con más decesos, a un año de la emergencia sanitaria, se coloca en el lugar 12.

El desfase de cifras entre la Secretaría de Salud nacional y estatal permanece. Al 27 de marzo, la federación reportaba cinco mil 661 muertes, mientras que en Sinaloa eran cinco mil 640, es decir, 21 casos no registrados en la entidad federativa.









