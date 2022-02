La Sepyc mantiene diálogo abierto con docentes de Educación Física

Culiacán, Sinaloa.- El diálogo con los 25 maestros que fueron nombrados como supervisores provisionales en el departamento de Educación Física está abierto y se busca llegar a un acuerdo donde todas las partes estén conformes y total apego a la ley, indicó la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava.

La secretaria puntualizó que los derechos de estos docentes se han respetado y que se tiene claro que son los menos responsables de esta problemática.

La atención a este grupo de profesores inició el pasado viernes en una reunión en la que se escucharon las inquietudes de cada uno y se acordó dar seguimiento al tema durante esta semana.

“Estamos con ellos en diálogo, quedamos que íbamos a platicar en esta semana para revisar alguna alternativa. No hay violentación de ningún derecho, porque ellos siguen siendo maestros, eso no se está poniendo en duda en ningún momento. Lo que se está buscando es que no se siga persiguiendo, que esa figura puede generar derechos, porque hay mucha inconformidad de muchos maestros de educación física que plantean que debe regularse esta parte. Necesitamos llegar a un acuerdo donde todos queden contentos y aquí lo único que debe regir es la ley”, dijo.

Domínguez Nava puntualizó que, de acuerdo a un análisis jurídico que se realizó, la figura de supervisor provisional carece de sustento legal y que por la anterior administración incurrió en una falta al asignarlas.

Para el otorgamiento de supervisiones, dijo, primero debe existir un techo presupuestal que permita sustentar su operación, así como emitir una convocatoria y aplicar un examen, tal como se hace en todas las promociones horizontales.

La secretaria añadió que las 18 supervisiones de educación física que existen actualmente en el estado son insuficientes, pero que lo conveniente en estos momentos es cubrir la necesidad de docentes de esta materia que tienen algunas escuelas.













