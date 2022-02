Mazatlecos prefieren las clases virtuales

Mazatlán. Sin-. Con el estado de Sinaloa en el semáforo epidemiológico en color naranja, muchos padres de familia dudan a la hora de mandar a sus hijos a las escuelas. Cuando las clases presenciales e híbridas se retomaron, hace dos semanas, aún se estaba en color amarillo, en este lapso y ante el incremento de casos Covid-19, hubo un retroceso, por lo que la incertidumbre invadió nuevamente a las familias.

En un sondeo realizado por El Sol de Mazatlán, padres expresaron que el regreso a clases presenciales no es la mejor opción, no solo por el riesgo que implica contraer el virus, sino porque también muchos de los planteles no están en las condiciones para recibir a los alumnos. Local Se reincorporaron 532 escuelas a clases híbridas en Mazatlán, Concordia y San Ignacio

"No estoy de acuerdo en que los niños regresen a clases, según la estadística están creciendo los números. Los niños están enfadados en casa, pero no es el momento, no hay suficiente cuidado, los camiones van bien saturados, a pesar del tiempo que llevamos de pandemia la gente no ha logrado concientizarse", expresó Alejandro.

Adriana dijo que tiene más seguridad que su hijo esté en la casa, además agregó que la primaria en la que él está inscrito, ni siquiera les dieron la opción de regresar a clases presenciales.

"Todavía no ha entrado, la escuela a donde él va dice que todavía no. Yo como madre de familia lo siento mejor en la casa, me siento más segura", dijo.

El señor Manuel también consideró que no es tiempo de regresar a las aulas y no sólo por las condiciones epidemiológicas, sino porque también los planteles no están en las mejores condiciones.

"No todas las escuelas están en condiciones de recibir a los niños, no les sirven los baños, hay un basural, es un foco infección al que van a regresar, descuidaron los planteles todo este tiempo", consideró.

Lorena reconoció qué hay muchos niños con rezago académico, pero mencionó que también existe el temor de qué los pequeños vayan a contraer el virus.

"Por un lado, hablo por mi nieta, que está bien atrasada, si está bien que regrese a clases presenciales, pero por otro, es un riesgo, es mucho contagio", opinó.

Karla indicó que su hijo regresará apenas a clases presenciales este lunes; no obstante, no sabe si llevarlo o no, pues a cómo ve la situación el Carnaval se va a llevar a cabo y estima que después vendrá un rebrote, por lo que van a decir que vuelvan a virtual otra vez.

"Ha sido un poco cansado, estresante estos años de clases virtuales, combinar tareas de casa y estar con los niños, pero en noviembre del año pasado nada más fue como dos días y dijeron que regresáramos a virtuales, si se lleva a cabo el Carnaval van a decir lo mismo, no sabe uno si llevarlos o no", indicó.