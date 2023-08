La Policía Municipal combatirá la pesca furtiva de camarón en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- Debido a la alta incidencia de saqueo de camarón que hay en el estado, particularmente en el municipio de Escuinapa, la Policía Municipal estará sumándose a las labores de vigilancia en los esteros y marismas del municipio.

Fueron los líderes pesqueros del municipio, Jorge García Santos y Juan Manuel Cortés, presidentes de las federaciones de cooperativas pesqueras existentes, quienes denunciaron la alta incidencia de saqueo de camarón que se está registrando.

"Desafortunadamente se tiene una mala cultura en Escuinapa, la gente no respeta las vedas. Ahorita están sacando un camarón que tan solo de mirarlo da lástima porque no tiene cuerpo y así lo están sacando, la gente no se detiene".

Asimismo, señalaron que los recursos con los que cuentan para las labores de vigilancia y el personal de la Conapesca, resulta insuficiente para poder combatir la pesca ilegal que se da cada año.

Ante la necesidad, la alcaldesa Blanca Estela García Sánchez hizo el compromiso de brindar el apoyo con Seguridad Pública para que la corporación de la Policía Municipal se sume a las labores de vigilancia y tratar de inhibir esta acción ilegal, a fin también de tratar de que la temporada de capturas de camarón sea favorable para el sector.

El director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Hilario Martínez Gómez, detalló que la facultad de la Policía Municipal, será recorrer la zona de pesca y en caso de lograr detener a alguna persona en fragancia ponerlo a disposición de la autoridad competente.

"Nuestra función es detener a quien infrinja la Ley, en este caso, el saqueo de camarón es un delito y vamos a tratar de inhibirlo, ya corresponderá a la autoridad competente llevar a cabo el proceso debido en contra de quien sea sorprendido y detenido realizando esta actividad ilegal".

Por último, comentó que desde la semana anterior ya se ha estado trabajando, aclarando que hasta el momento no se ha detenido a ninguna persona por esta acción.