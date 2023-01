La muerte en dos ruedas: Mazatlán registra 5 mil 744 accidentes en solo 3 años

Mazatlán, Sin.- Hace unos meses, Jesús Alfonso, un joven mazatleco de 21 años de edad, sufrió un accidente mientras manejaba su motocicleta a la altura del parque Ciudades Hermanas. Aunque sus lesiones fueron consideradas de gravedad, corrió con suerte y pudo salir adelante.

Él es uno de los protagonistas de los 5 mil 744 accidentes viales que se tienen registrados en los últimos tres años en Mazatlán, de los cuales en el 41 por ciento participaron automóviles y en más del 32 por ciento motocicletas. En total han muerto 120 personas.

"La situación fue difícil, yo venía con dos que tres copas encima, pero no se lo atribuyo solo a eso, más bien que aceleré en la curva que está ahí en el parque Ciudades Hermanas, quise lucirme porque andaba con varios camaradas de las motos, pero me fue peor, hasta una palmera tumbé, mi moto fue destruida en su totalidad y yo terminé con un dolor inmenso", relata Jesús Alfonso.

Mientras se debatía entre la vida y la muerte recuerda claramente cómo le dolían todas las partes de su cuerpo, piernas, brazos, cabeza, todo. Es consciente que su imprudencia casi le cuesta la vida.

"Hasta el día de hoy no puedo mover un brazo, por los clavos que tengo, todo eso pasó en la madrugada del 11 de abril, me acuerdo claramente, ambos brazos se me quebraron, me dolía horrible, mi moto quedó partida, me fue mal, sin duda es algo de lo que me arrepiento y más porque soy muy joven aún y claro que no me quiero morir”.

El secretario de Seguridad Pública de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón, expresó que la mayoría de las muertes ocurridas en carretera ocurren debido a que los conductores van bajo los efectos del alcohol o de alguna droga.

"Es más que nada la falta de conciencia que tienen las personas, como por ejemplo, no muchos se toman en serio los anuncios o las campañas que realizamos en coordinación con Protección Civil, se lo toman a juego. En el año 2022 puedo asegurar que la gran mayoría de las personas que venían conduciendo fallecieron porque venían bajo los efectos de bebidas embriagantes, más o menos un 60 por ciento de las personas falleció a causa de manejar bajo la influencia del alcohol", aseguró.

Según las cifras de la SSPyTM, las personas que han perdido la vida tienen entre 20 y 40 años, estadística que muestra que, por una imprudencia y la inconsciencia al manejar, no llegan ni a la expectativa de vida estimada en Sinaloa, que es de 72.3 años para los hombres y 78.4 para las mujeres.

El exceso de velocidad influye en los percances. Foto: Cortesía | SSPM

"Lejos se quedan de la esperanza de vida que se les da a las personas en el estado de Sinaloa, es un problema que pretendemos atender con más fuerza en este año 2023, esperamos disminuir los 47 decesos que tuvimos a causa de los accidentes viales en Mazatlán en el 2022. Tan solo en el puerto son casi 120 las personas que han fallecido en los últimos tres años, pretendemos erradicar lo mejor posible esta situación".

Para este año están por implementar con fuerza diversos operativos que hagan que las personas hagan conciencia realmente.

"Ya es hora de que las personas hagan caso, sé que hay quienes cumplen con las normas, pero quienes no sufren las consecuencias y eso da mucho qué pensar, sobre todo por la cantidad de jóvenes que resultan dañados a causa de esta problemática".

Imprudencia total

En Mazatlán los accidentes en los que están involucrados automóviles son el primer lugar en la incidencia.

"Muchas personas toman alcohol en su carro, lo usan para las fiestas, no tienen cultura vial, de acuerdo, quieres salir al Malecón, pero no es necesario tomar sobre tu auto mientras manejas, tenemos que generar conciencia y en cuanto ven retenes les sacan la vuelta, falta mucha educación vial, que las personas vean y sientan esas consecuencias", dijo el secretario de Seguridad Pública.

Muchos conductores van alcoholizados. Foto: Cortesía | SSPM

Mientras que los accidentes en carro ocurren comúnmente por gente alcoholizada, los percances en moto se ven diariamente y también con muertes, esto debido a la imprudencia de los conductores, ya que pasan sin control por calles, banquetas y avenidas.

"Me ha tocado ver a muchos jóvenes accidentados y otros dos o tres que desgraciadamente perdieron la vida, pero van a exceso de velocidad, sin medir consecuencias, van a toda velocidad con tal de quedar bien o lucir su moto, están jóvenes y no piensan en las consecuencias de sus actos".

De los 47 accidentes fatales que ocurrieron en las vialidades de Mazatlán el 2022, 20 corresponden a motocicletas.

“Muchos de los conductores van sin casco y a toda prisa, muchas veces solamente por retar a la autoridad o por querer impresionar a alguien, pero realmente no lo vale, muchos no son cautelosos".

Datos

-5,744 accidentes viales se tienen registrados en Mazatlán en los últimos tres años.

-120 muertes en accidentes viales en los últimos tres años en Mazatlán.

-20 muertes de motociclistas en el 2022.