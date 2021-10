La colonia Jacarandas quedó bajo el lodo por efecto de "Pamela"

Mazatlán, Sin.- De poco o nada ha servido el revestimiento del arroyo Jabalines en Mazatlán, expresaron los vecinos de la colonia Jacarandas, quienes en menos de dos meses ya se inundaron en dos ocasiones; primero con las lluvias de la tormenta tropical "Nora", a finales de agosto, y ahora con el huracán "Pamela".

A escobazos, palazos y con cubetas, sacaron el agua y lodo que se metió hasta sus hogares; eran ya casi las 11:00 de la mañana del miércoles y señalaron que ninguna autoridad se había acercado para ayudarles a limpiar las calles.

"El agua empezó a subir como a las 4:00 de la mañana del miércoles, fue rápido, ya hasta las 8:00 empezó a bajar. No sé qué le pasó al gobierno municipal, pero otros años, a estas horas, ya andaban limpiando. El revestimiento del arroyo no ha servido de mucho, desde el 29 de agosto de "Nora" alcanzó a brincar también el agua", expresó el señor Rafael.

Don Miguel y su esposa hicieron caso de las recomendaciones de las autoridades y se fueron a refugiar a la casa de una hija; la sorpresa se la llevaron al regresar por la mañana del miércoles y encontrar su vivienda entre el lodazal.

"El revestimiento no sirvió para nada, porque después de que echaron la barda, ya van dos veces que nos inundamos, es un relajo. Nosotros nos fuimos con una hija, ahorita en la mañana que nos trajo encontramos así la casa. No hemos echado a andar nada, no sabemos si va a funcionar el refrigerador y la lavadora, y del municipio no ha venido nadie", comentó.

Por la calle Pinos, otra familia realizaba también labores de limpieza y acusan que fue por el llamado "gran árbol" y el movimiento que se originó para que no fuera talado, lo que ocasionó que las colonias aledañas se sigan inundando, pues el arroyo no se revistió como debería.

En lo que si coincidieron todo los vecinos es que a media noche su calle parecía el cauce de otro arroyo y a pesar de las protecciones que pusieron en su viviendas, no se pudo impedir el paso del agua, la cual, además de mojar sus pertenencias, olía muy mal, a drenaje; el nivel alcanzó en algunas calles hasta el metro de altura.









