Atiende Benítez Torres a padres de familia de la Escuela José Aguilar Barraza

Mazatlán. Sin-. Luego de una hora de protesta, en la que los padres de familia de la escuela José Aguilar Barraza, bloquearon la avenida Gabriel Leyva, ante las condiciones deplorables y de riesgo en las que se encuentra el plantel educativo y la falta de respuesta por parte de las autoridades, el presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres, acudió para dialogar con ellos.

Los manifestantes le explicaron que los niños y niñas no pueden tomar clases dentro de las aulas debido a que los techos se están cayendo y ni un abanico se puede poner, mientras tanto toman clases en patios y pasillos.

El químico, les hizo saber que él no es la autoridad encargada de resolver el problema; sin embargo, acudió para conocer sus necesidades. Se comprometió a que las dependencias municipales competentes realicen un diagnóstico de las condiciones del plantel para ver qué es lo que se ocupa y cuánto es lo que cuesta, aunque la escuela ya cuenta con un dictamen, emitido en febrero del 2022, por parte de Protección Civil.

"Y vamos a llamar a las autoridades responsables que es la Secretaría de Educación Pública a través de un instituto que ya debería haberse presentado, que es el encargado de la estructura de las escuelas. Podemos ser los intermediarios para exigir la atención y desde nuestra trinchera ver qué podemos hacer de inmediato para ayudarles a resolver el problema", dijo.

El munícipe recordó que el municipio destinó ya 30 millones de pesos para hacer mejoras en las escuelas, aunque no es de su competencia y consideró que los planteles educativos nunca debieron quedarse solos durante el confinamiento social, pues una cosa es que no hubiera clases y otra que no hubiera quién los cuidara, por lo que ahora se está pagando las consecuencias de ese error.

Al levantar el bloqueo se trasladaron todos a la escuela, dónde se reunieron además Tonatiu Guerra, director de Bienestar Social, Luis Núñez Gutiérrez, director de Obras Públicas y Eloy Ruiz Gastelum, coordinador de Protección Civil.

Por su parte, Tonatiu Guerra, dijo que hay en la dirección alrededor de unas 50 solicitudes de mejoramiento, pero en una situación de urgencia solo hay dos; la Sixto Osuna en Villa Unión y ésta, la José Aguilar Barraza.

"Tenemos solicitudes de mejoramiento como unas 50, pero en esta situación esta es la segunda, junto con la Sixto Osuna, que ya la estamos sacando adelante, estamos trabajando con el ISIFE", dijo.

SOLICITUDES PARA LUNES CÍVICO

Al reanudarse los lunes cívicos, donde el presidente y funcionarios municipales acuden a un plantel a escuchar las peticiones y necesidades de los alumnos, varias escuelas del puerto se han pronunciado en redes sociales requiriendo la visita de Benítez Torres.

El procedimiento es llevar un oficio a la dirección de Bienestar Social solicitando el lunes cívico y ahí se elegirá cuál escuela visitar, según sus carencias y necesidades.

De momento las nuevas solicitudes entrarían a una lista de espera, pues se retomó la lista que quedó pendiente desde marzo del 2020, las cuales fueron alrededor de 12 y apenas va una.