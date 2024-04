Jumapam “olvida” retirar el escombro en la colonia Olímpica

Mazatlán, Sin.- Más de un mes lleva una obra que fue dejada inconclusa por los trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán en la calle Benito Juárez de la colonia Olímpica.

Habitantes del asentamiento han padecido los estragos de esta desatención, los cuales se traducen en accidentes y problemas de circulación por la vialidad.

Puedes leer: Otra más de Jumapam, fuga de agua lleva más de dos meses en el Infonavit Jabalíes

"Vinieron a arreglar una fuga de agua y ya no regresaron. Ya tenemos más del mes, en ese tiempo ya nos sentimos cansados porque no podemos ni salir a gusto de la casa, es un cochinero el que hay, sucio y aparte se batalla para pasar y no se diga que ni se puede estacionar uno, esta obra, que no terminaron, nos ha traído muchos problemas", comentó Víctor Adrián Tiznado Medina, vecino del asentamiento.

Los afectados han señalado que han reportado la situación a Jumapam en múltiples ocasiones, sin embargo, hasta el momento no han recibido una respuesta satisfactoria.

Foto: Efrén Palacios / El Sol de Mazatlán

"Ya se los reportamos, la primera semana nos dijeron que tenía que quedar así por si se presentaba otro problema igual, ya de ahí no supimos más y no vinieron a quitar la tierra y tapar bien", añadió el vecino.

Exigen soluciones

Ante esta situación, los habitantes del asentamiento exigen una pronta solución por parte de las autoridades.

"Como vecinos, creemos que merecemos cuando menos que vengan y terminen esta obra, porque nos dejaron con la calle más fea de lo que ya estaba, ojalá y se den su tiempo para venir y arreglar el problema pronto", puntualizó.