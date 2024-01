Juez difiere audiencia contra funcionarios de la UAS hasta marzo

Culiacán, Sin.- Hasta marzo, Robespierre Lizárraga Otero y Jesús Madueña Molina volverán a comparecer ante el juez, ya que la audiencia inicial en su contra por presunto abuso de poder en la Universidad Autónoma de Sinaloa fue diferida.

Esta es la segunda ocasión que se pospone la audiencia, en la cual se les acusa de obstruir la fiscalización de los recursos de la UAS.

La investigación de la Fiscalía General del Estado data del 23 de mayo de 2023.

El motivo del aplazamiento fue el cambio en sus defensas; Milton Atala Vega y Alfonso Carlos Ontiveros fueron sustituidos por Alonso Miguel Luna Sosa, quien solicitó la carpeta de investigación a la FGE y tiempo para comprender el contenido. Al salir del juzgado, Madueña reclamó el citatorio, alegando que la investigación no está terminada.

"Nos citan con la idea de que se difiera para echarle la culpa a los universitarios cuando la Fiscalía no integra las carpetas a tiempo. La defensa debe solicitar el aplazamiento, ya que no puedes entrar a una audiencia si no conoces la carpeta", declaró.