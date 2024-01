Difieren audiencia contra funcionarios de la UAS por compras irregulares

Culiacán, Sin. -La audiencia contra los funcionarios de la Universidad Autónoma de Sinaloa acusados de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido de la función pública, por la presunta compra irregular de equipos de cómputo, se difirió hasta el próximo 6 de marzo.

Los citados son Jesús Madueña Molina, rector separado del cargo; Salvador Pérez Martínez, ex secretario de Administración y Finanzas de la UAS; Soila Maribel Gaxiola Camacho, ex directora de Planeación y Desarrollo; Óscar Orlando Guadrón, ex director de Proyectos Especiales; Héctor Melesio Cuén Díaz, ex director de Bienes y Suministros; y Jorge Pérez Rubio, ex director de Construcción y Mantenimiento.

Según lo expuesto por los defensores ante el juez Adán Alberto Salazar Gastélum, la Fiscalía General del Estado comenzó con la entrega de la carpeta de investigación desde el 5 de enero.

Por ello, consideraron que el tiempo fue insuficiente para comprender el contenido de los cargos, ya que la carpeta está compuesta por 18 tomos y 13 mil fojas.

Por su parte, los representantes del Ministerio Público percibieron como actos dilatorios la exposición de los abogados.

Asimismo, señalaron que los representantes legales de los imputados fueron quienes consideraron pertinente agendar la audiencia inicial bajo la causa penal 1678/2023.

Tras la discusión, el Juez de Control ordenó reanudar la audiencia hasta el 06 de marzo. Además, el juzgador pidió a los imputados avisar con tiempo respecto a cualquier cambio en su defensa.