Juez concede suspensión de amparo a la UAS contra actos ilegales de la ASE

El Juez Tercero de Distrito otorgó una suspensión provisional a los amparos promovidos contra los actos de la Auditoría Superior del Estado (ASE) y contra la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, deteniendo el proceso sancionador en contra de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Robespierre Lizárraga Otero, abogado general de la UAS, explicó que la ASE ha intentado realizar una auditoría a los recursos propios de la Universidad, de lo cual, según se ha fundamentado legalmente, no tiene atribuciones para ello.

También puedes leer: Denuncia la UAS persecución política al ser rechazados por la Fiscalía

“Los actos que han venido suscitándose a partir de ello desde la Universidad los calificamos como irregulares e ilegales, pero ya no nada más en la Universidad, también los jueces de Distrito se posicionan en el sentido de que se suspenda la resolución del procedimiento administrativo que está promoviendo la Auditoría Superior del Estado”, dijo.

Declaraciones

Además de esto, se otorgó una suspensión para que no se realicen declaraciones maliciosas o sesgadas ante los medios de comunicación que denosten la honorabilidad de la UAS.

El abogado informó que la ASE quiere señalar una responsabilidad administrativa y hasta penal, ahora todo eso está suspendido. “Es relevante, hay que decirlo, esta etapa de los juicios de amparo que se han promovido porque inicia este proceso, dándole la razón de entrada a la Universidad Autónoma de Sinaloa”, informó.

“Se concede la suspensión de los actos que reclamamos, en este sentido, las actuaciones de la ASE y la Comisión de Fiscalización, si bien, no paralizando el procedimiento administrativo de origen, pero sí instruyendo que se abstengan de dictaminar resolución definitiva respecto a ese procedimiento, o sea, no pueden ellos sancionarnos en tanto no se agote este juicio de amparo”, detalló.

Como en un juego de beisbol, declaró, en cada entrada la UAS se ha mantenido con ventaja, no ha caído en el último out, pero en el juego ha ido ganando la universidad. Además, el abogado Milton Ayala expresó que la comunidad universitaria y la sociedad en general deben estar contentos debido a que los tribunales hacen que se respete la ley sobre los actos arbitrarios de las autoridades.

Por su parte, el licenciado Ramón Bonilla Rojas, opinó que estas resoluciones son importantes porque la Universidad está en la defensa jurídica de su Autonomía recurriendo a la justicia federal para que sea un experto en derecho constitucional.