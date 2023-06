Invitan a conferencia de Irinea Buendía por feminicidio de Mariana Lima

Culiacán, Sin.- Por la reciente sentencia por el feminicidio de Mariana Lima Buendía, ocurrido el 28 de junio del 2010 en el Estado de México, colectivos feministas y de la sociedad civil en Sinaloa, invitan a la Caravana de Conferencia de Irinea Buendía que tienen como objetivo visibilizar, informar y dar herramientas a las autoridades, colectivos, organizaciones y familias de víctimas de feminicidios para lograr una justicia pronta y expedita.

Tras una lucha de más de una década los padres de Mariana Lima lograron obtener una sentencia condenatoria para el feminicida de Mariana, quien era su pareja y elemento de la Policía del Estado de México, y manipuló la escena del crimen para que pareciera que se trataba de un suicidio.

También te puede interesar: Suman en Sinaloa 13 asesinatos de mujeres en lo que va de este año

“Recuerdo que Irinea ha dicho en otras ocasiones que una de las cosas que le dijo el feminicida de su hija fue que ellos no tenían las posibilidades de que él estuviera en la cárcel, porque él era un policía judicial del Estado de México, ellos eran dos personas mayores, sin estudios, pobres y que no tenían la manera para lograr que él fuera a la cárcel por feminicidio”, expresó Priscila Salas, líder del colectivo No Te Metas Con Nuestras Hijas.

“Doña Irinea y su esposo lograron con ayuda de mucha gente y muchas organizaciones primero la sentencia que obligaba a reponer el proceso y a investigar la muerte de Mariana como feminicidio, y luego otros años después la sentencia condenatoria para el feminicida de Mariana”.

Fue el pasado mes de marzo que el Juez Sergio Beristain Gonzalález del Poder Judicial del Estado de México dictó la sentencia condenatoria de 70 años de prisión a Julio César Hernández Ballinas por el feminicidio de su pareja, Mariana Lima Buendía.

Esta sentencia deja un precedente para que toda muerte violenta de niña, adolescente o mujer sea investigada como feminicidio hasta que se demuestre lo contrario.

“Antes de esa sentencia las muertes de mujeres quedaban en el aire, en el sentido de la investigación, aunque hoy todavía tenemos muchos problemas para que se aplique la sentencia de Mariana Lima (...) a partir de esta sentencia toda muerte violenta de niña, adolescente o mujer en México debe de ser investigada como feminicidio y con perspectiva de género”, declaró Priscila Salas.

La madre de Mariana Lima, Irinea Buendía está realizando una caravana de conferencias en todo el país para informar sobre el proceso que ella y su esposo tuvieron que pasar para lograr la justicia para su hija.

Sinaloa es el estado número 16 que visitará Irinea, la cita es este próximo viernes 9 de junio en el Centro Sinaloa de las Artes, Centenario a las 12:00 horas.