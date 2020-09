Invaden espacios para discapacitados en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Del viernes 4 al domingo 6 de septiembre se aplicaron 240 infracciones de Tránsito en el puerto, de las cuales el 60%, es decir, 144, fueron por estacionarse en lugares donde hay accesos, rampas o sitios exclusivos para personas con discapacidad.

El comandante de la Policía de Tránsito Municipal, Francisco Guerra González, dijo que a pesar de que mucha gente sí respeta estos espacios, diariamente se levantan 30 infracciones por este motivo, cifra que podría aumentar si se multara en su totalidad a todos los conductores que cometen esta falta.

"Hay mucha gente que sí lo respeta, pero estamos elaborando aproximadamente 30 infracciones por ese motivo. No las elaboramos a todos, no porque no queramos, sino porque a veces no nos percatamos nosotros, los ocupan en espacios de cinco a diez minutos y no alcanzamos a llegar al llamado de los reportes que nos hacen los ciudadanos", dijo.

Guerra González hizo el llamado a los conductores y ciudadanía en general a respetar los espacios para discapacitados en los que se incluyen también la línea podotactil para personas con discapacidad visual.

"Solicitarles a los conductores que aporten ese granito de arena, respetando esos espacios, hay personas que realmente los ocupan. También respetar lo que es la línea podotactil para las personas con debilidad visual, es necesario que nos unamos todos" expresó.

En las avenidas donde hay línea podotactil, para débiles visuales, es Rafael Buelna, Playa Sur (línea azul), Del Mar (Malecón) y Camarón-Sábalo.

La multa por invadir un espacio para discapacitados va de los 500 a los 2 mil pesos.













