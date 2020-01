Inmobiliarias realizan desalojos de viviendas de manera ilegal en Mazatlán

Mazatlán, Sin. - Por lo menos 25 casos de los 700 que representan en el municipio en donde se encuentran en la misma situación, a punto de perder las viviendas en medio de los desalojos, que incluso van acompañados de la fuerza pública, reveló José Guadalupe Morales, director jurídico del Barzón Mazatlán.

Local Invitan al segundo Festival del Noreste del Vino en Mazatlán

El dirigente de El Barzón Mazatlán, señaló que lo ocurrido esta semana, donde una inmobiliaria procedió de manera arbitraria a desalojar a una familia al sacarle todos sus muebles, y sin alguna notificación, es evidente que el Infonavit solapa estas conductas y más porque tampoco presta atención para negociar.

Acusó que en muchos casos ni siquiera son notificados los afectados de créditos de vivienda en Infonavit, y cuando se enteran, es porque ya tendrán el desalojo total del inmueble sin poder hacer nada para defenderse.

Esto es ilegal, entonces porqué está una inmobiliaria no legitimada en este proceso, entrando en posesión de la vivienda, favorecido por un juez que debió haber dicho: no procede tu solicitud, no eres parte de este proceso y no te doy personalidad para que obtengas el modelo. Acuso a los jueces de que es indebido, es ilegal y se entiende que es corrupto esto.

Morales

Local En el tianguis de la Juárez la basura aumenta considerablemente

Explicó que desde el 2014 la señora estaba en negociaciones con Infonavit, pero de ese tiempo a la fecha resulta que llegaron a desalojarla por una orden del juzgado cuarto de lo civil, quien favoreció a la inmobiliaria Loza, en un litigio del cual no tenía participación alguna.

Lamentó que a pesar de las promesas del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador que ya no habría desalojos ahora las están haciendo los inmobiliarios a favor de empresas que compraron adjudicaciones y desalojos directos de Infonavit.

Hay ilegalidad y corrupción entre el Infonavit, que trabaja con abogados externos y estos a su vez se ven favorecidos por el juzgado cuarto de lo civil. Exhorto a los ciudadanos a no creer en los dichos de AMLO y asesorarse, pues los abusos continúan.

Morales

Indicó que están dispuestos a manifestarse cuantas veces sean necesarias en las instalaciones de la Delegación Infonavit en Culiacán, para ser escuchados y a buscar los amparos suficientes para que estas familias no pierdan tan fácilmente sus patrimonios.





Lee más aquí ⬇