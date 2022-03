Incendio en pensión municipal ocasionó daños en 22 vehículos

Mazatlán, Sin.- Luego de confirmar que fueron 22 vehículos los consumidos por el incendio ocurrido en la pensión municipal este lunes, el secretario del Ayuntamiento, Édgar González Zataráin, anunció que se licitarán para su venta como chatarra.

Señaló que este miércoles se podría sacar el acuerdo para venderlo todo lo que está en chatarra, porque lo único que está ocasionado ahí es criaderos de animales, incendios y vandalismo.

“Son la mayoría vehículos abandonados que ya están dados de baja, ya se hizo el proceso en Bienes Municipales, y lo que tiene que ver con vehículos que tiene que ver con particulares se hace un proceso para dar de baja, ahorita nosotros avisamos a la Fiscalía del Estado, que también tiene vehículos ahí, y ellos ya están recogiendo sus vehículos, eso empezamos como hace dos meses ese trámite, porque nosotros tenemos que entregar ese terreno, porque es un terreno rentado, no es propiedad del municipio”, explicó el funcionario municipal.

González Zataráin indicó que el Ayuntamiento ya está buscando otro terreno, pero no se llevará toda la chatarra, sino que se piensa dar de baja y empezar a hacer una pensión modelo, donde no cause preocupación en la gente de qué va a pasar con su vehículo.

El secretario del Ayuntamiento confirmó que fueron 22 vehículos los incendiados, donde en unos fue daño total y en otros en parte.

Cree que cerca hay un terreno donde quemaron basura y se extendió el fuego al interior de la pensión municipal.