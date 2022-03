Gallos de Querétaro lejos de ser adoptados por Sinaloa: Rocha

Culiacán, Sin.- Acoger al equipo de primera división, Gallos de Querétaro, es una posibilidad casi nula para Sinaloa, así lo manifestó el gobernador, Rubén Rocha Moya.

Durante su conferencia de prensa semanera, el mandatario comentó que, este fin de semana sostuvo reuniones con el director general del club 'Caliente', a quien pertenece el equipo futbolístico, y que fue el mismo quien le solicitó que no se trajera a los gallos.

Dijo que, en esa misma reunión, en la que se planteó el acogimiento de los Gallos, se determinaron acciones que no favorecen al equipo de fútbol, pues no podría trasladarse a Sinaloa en un lapso de por lo menos un año más y tampoco de manera temporal.

"Platicamos del tema del Querétaro y debo decirles a ustedes que, aunque ahí está esa posibilidad, no es muy probable. Querétaro mismo sigue insistiendo que se quede allá bajo algunas circunstancias, yo les plante que de venirse aquí y de ver la manera de ponernos de acuerdo tendría que ser en forma definitiva, no podría ser por un año, no podría ser de manera temporal", dijo.

Puntualizó que también se tocó el tema de la concesión del estadio de los Dorados en Sinaloa, en donde se han presentado algunas irregularidades desde su concesión, entre ellas adeudos.

Foto: Archivo | El Sol de Sinaloa

"También aprovechamos, nos hablaron del club Dorados, aprovechamos para hablar de las inconsistencias fuera de ley que tiene la relación del estado a través del estadio con el Club Dorados, que tiene que ver que bajo cualquier circunstancia quedamos que necesitamos revisar para poder ver si pedimos al Congreso una nueva concesión. Para ello se necesitan llenar requisitos, entre otros, cubrir adeudos que se tienen con el Estado por decir algo", agregó.

Cabe señalar que el equipo Gallos de Querétaro, se ha visto envuelto en diversas problemáticas, luego de que en un juego contra los Atlas, se desatará hechos de vandalismo y violencia entre los aficionados en el estadio Corregidora.