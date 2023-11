Iluminación renovada beneficia a colonias Mazatlán I, II y III

Mazatlán,Sin..- En un evento concurrido, el alcalde Edgar González lideró la instalación de más de 200 lámparas en las colonias Mazatlán I, II y III, brindando mejor iluminación y seguridad a cientos de familias.

El alcalde expresó su satisfacción al hacer realidad el anhelo de los colonos de contar con calles bien iluminadas.

Enfatizó su compromiso con políticas sociales, priorizando a los sectores vulnerables, alineado con las directrices del presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

González reafirmó su compromiso con la colonia Mazatlán II, donde se lleva a cabo la reparación de un aula en el jardín de niños y se comprometió a pavimentar algunas calles en las colonias beneficiadas.

"Prefiero mirar de frente, caminar con la gente cuando esto termine y no que me cierren la puerta o que me den la espalda, por esa razón me atrevo a hacer compromisos públicos, compromisos que vamos a cumplir con ustedes", dijo el alcalde.

La directora de servicios públicos, Karla Camacho Guzmán, detalló que se instalaron 210 lámparas, con 9 adicionales programadas para este viernes, sumando un total de 219.

Exhortó a los ciudadanos a cuidar el alumbrado público para asegurar su durabilidad y mencionó que el departamento de parques y jardines se encargó de limpiar las calles en las tres colonias.