Hondureños de paso por Mazatlán: rumbo al sueño americano

Mazatlán, Sin.- Lejos de su casa, de sus seres queridos y de su país, así pasó Navidad y Año Nuevo Jessy Aranda. Desde hace tres meses salió de su natal Tela, comunidad costeña en Honduras, junto a su esposo, sus cuatro hijos y un primo; emprendieron la travesía más difícil de sus vidas, pero también la que les da la esperanza de tener una mejor vida.

Sin importar las carencias, las inclemencias climatológicas, el riesgo de sufrir algún accidente o ser víctimas de algún delito, su objetivo es claro: llegar a los Estados Unidos en busca del tan anhelado "sueño americano".

En espera de la caridad de los mazatlecos, su objetivo es llegar a los Estados Unidos. Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

En mi país no hay trabajo, hay pobreza, mucha delincuencia, entonces ¿cómo sobrevivir ahí con los niños?

Hondureños

Nunca fue un "viaje" planeado, sino más bien un imprevisto; cansados de ver las condiciones de vida que existen en su país, de un día para otro decidieron "escapar" y emigrar hacia Norteamérica, donde en su andar llegaron al puerto mazatleco antes de celebrar Noche Buena.

Entraron por Chiapas, siguieron por la Ciudad de México, donde resintieron el frío, pues estaban acostumbrados a un clima más cálido, de ahí viajaron a Guadalajara, en Jalisco, luego a Sinaloa y al pasar las fiestas decembrinas continuarán hacia Sonora, donde finalmente esperan cruzar la frontera.

Salieron de su lugar de origen sin ninguna pertenencia, solamente con la ropa que traían puesta, en el camino les han regalado más vestimenta, calzado y alimento.

Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Estamos pidiendo recolecta para nuestro pasaje porque tampoco podemos arriesgarnos, por los niños, si vamos de raite o de mochileros.

Hondureños

No salieron en grupo ni en caravana, sólo ellos siete, con la compañía de Dios.

Venimos solos nosotros. Gracias a Dios por ahorita nada malo ha pasado, todo ha salido bien y esperamos que todo siga así hasta llegar a nuestro destino.

Jessy

En este viaje lo único certero es su fe de encontrar un mejor futuro para los suyos.

"Es un futuro mejor para todos. Vamos a probar suerte, vamos a lo que Dios diga, vamos a mano de él. En el transcurso del camino, con toda la gente que hemos encontrado, nos han tratado bien".

Una mejor vida, acceso al estudio y mayores oportunidades laborales es lo que Jessy busca del “sueño americano”.

"Una mejor vida, sobre todo para los niños, que tengan mejores estudios, en Honduras el estudio no vale en ningún lado, allá uno se puede graduar del colegio y casi uno no puede ni ejercer su título, ¿de qué sirve estudiar y no poder trabajar?, hay que buscar un futuro mejor y más para los niños".

Foto: Carla González │ El Sol de Mazatlán

Puedes leer: A pesar de la fresca mañana, turistas acuden al malecón y la playa

A pesar de que esta Navidad y Año Nuevo la pasaron de una manera muy distinta, lo único que importa para ellos es la salud, que en medio de la pandemia del Covid-19 se torna un poco más difícil; hay miedo, temor de contagiarse, pero la necesidad de continuar a su destino es más grande.

"Estas fiestas fueron muy distintas, muy diferentes, pero lo importante es que estemos bien de salud y que Dios esté siempre con nosotros y nos bendiga siempre y que mi familia que se quedó en Honduras esté bien también, es lo único que le pido. Allá celebramos esta fecha con la familia, juegos artificiales, una cenita y después a dormir", explicó.

Lo más difícil de esta travesía ha sido viajar con sus hijos pequeños, ya que siempre tienen que estar al pendiente de ellos.

"Es difícil viajar con los niños, porque uno tiene que estar pendiente de ellos y lo único que nos dicen es que tengamos cuidado, porque hay gente que roba niños. Todos venimos juntos, no los iba yo a dejar allá, si me muevo yo, ellos se mueven, y si nos regresan, pues nos regresan a todos".

Foto: Cortesía │ Pixabay

Su meta es llegar a Estados Unidos el próximo año, cuando Joe Biden se haya "sentado" en la silla presidencial, pues a lo que han escuchado, con el nuevo mandatario todo será diferente a como fue con Donald Trump.

"Sí lo he escuchado, que no es fácil cuando llegas allá, pero yo siempre lo voy a decir, uno tiene que salir y llegar a lo que dice Dios, entregar los planes en sus manos. Uno cuando llega a un lugar nuevo siempre se le va a hacer difícil, porque no está en su país. Mientras que uno camine derecho en la vida siempre va a encontrar alguien que lo ayude, poco a poco uno se va levantando. Si Dios quiere, ya en enero estamos allá, cuando se siente Biden, dicen que las cosas van a cambiar mucho".

De su paso por México, se llevan buenos recuerdos y una buena imagen de su gente; incluso al estar en Mazatlán se siente como en su natal Tela, ya que el clima es muy similar.

Me siento como que si estuviera en mi país, la gente es bien cálida, buena onda, yo no tengo queja, sería malo de mi parte decir que los mexicanos son mala gente.

Jessy





Foto: Cortesía │ Pixabay



DATOS



- Honduras tiene, según cifras de la última actualización del Portal de Datos Mundiales sobre Migración en el 2019, 800 mil 707 emigrantes, es decir un 8.35% de su población total. y está en el puesto número 113 de los 195 del ranking de emigrantes.

- La emigración femenina corresponde al 58.94% con 472 mil 012, superior a la masculina. con 328 mil 695 emigrantes, que son el 41.05%.

- Los hondureños se ha dirigido especialmente a Estados Unidos, donde van el 81. 93% (655 mil 955) seguido por España, el 7.21% (57 mil 764) y México, el 1.91% (15 mil 300).









Lee más aquí ⬇

Local Se prevé incremento en inversión privada este año

Local Pescadores artesanales cerraron el 2020 con repunte del 70% en ventas