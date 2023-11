Hemos bajado 14 millones de pesos a la deuda heredada: Claudia Valdéz

Rosario, Sin.- La no aprobación de la cuenta pública 2022 del municipio de Rosario, es a consecuencia de los más de 56 millones de pesos de adeudos que recibió la administración actual de pasadas administraciones, así lo externó Claudia Valdéz Aguilar, Presidenta Municipal de Rosario.

La alcaldesa fue clara al mencionar que al tomar ella las riendas del municipio, el adeudo que se tenía era de 56 millones de pesos por diversos conceptos que no se habían cubierto en anteriores administraciones.

También puedes leer: Seré respetuosa de las decisiones del partido: Claudia Valdéz

"El municipio de Rosario recibió la administración con concepto de pasivos por pagar por la cantidad de 56 millones 534 mil pesos, que consideran pasivos sin fuente de pago, o sea sin financiamiento, a diciembre del 2022 hizo frente al pago de 14 millones 162 mil pesos, importe pagado por ISR retenido, ISSSTE, cuotas, aportaciones y préstamos de los ejercicios fiscales del 2020 al 2021".

Resaltó que estas acciones fueron realizadas de manera irresponsable por los gobernantes en turno.

Claudia Valdéz dice que se han hecho obras con pocos recursos. Foto: Archivo

"Aclarando que los pasivos y las deudas son heredadas de las pasadas administraciones que de manera irresponsable no hicieron frente al pago y aún nosotros no hemos dejado de pagar sueldos y prestaciones, labores laborales, construcción de obras y atención a servicios públicos con mucho esfuerzo hemos estado saliendo a delante con el apoyo del Gobernador, que si no es por él, como municipio con los recursos que captamos no se pudiera hacer".

Destacó que la no aprobación de la cuenta pública, se deba a un mal manejo de recursos por parte de su administración.

"Si revisamos los conceptos, a nosotros nos están observando que nos prestaron, tenemos deudores por multas y recargos por regularización de impuestos de pasadas administraciones, son casi cinco millones de pesos, nosotros recibimos un pago y ellos nos están observando porque las participaciones federales vienen etiquetadas, entonces a nosotros el Gobierno del Estado nos hizo un préstamo y se pagó lo del ISSSTE e ISR, pero nos observan el procedimiento está mal".

Por último, dijo que quienes conocen o revisan la cuenta pública, saben lo que impera en el municipio y que los pasivos sin fuente de pago que se mencionan, van a seguir ahí.

"Porque nosotros no podemos hacerle frente, sin embargo, les demostramos que en este tiempo pudimos lograr bajar con 14 millones de pesos".

Cabe resaltar que la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado observó una cantidad de casi 32 millones de pesos en el municipio de Rosario por concepto de pasivos sin fuente de pago.