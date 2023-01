Hechos violentos hacen que Mazatlán tenga poco turismo durante este sábado

Mazatlán, Sin.- Algunos puntos turísticos de Mazatlán, como la plazuela república, el centro y el Malecón, se encuentran con muy pocos visitantes, los vendedores y transportistas atribuyen todo esto a los acontecimientos violentos en el estado durante los últimos días.

"No es común ver tan solo en un sábado, siempre hay turismos, y ahora casi no hay, las personas mejor se quedan encerradas, tienen miedo por lo que paso en Culiacán, los mensajes que se han infundido son la clave, todos están con pánico, y eso ha provocado que no quieran salir, nunca, ni el primero de enero se vio así el malecón", dijo Juan Carlos, un transportista que se encontraba sobre el monumento al pescador en el Malecón de Mazatlán.

Mientras que unos vendedores de artesanías ubicados en el centro de Mazatlán, señalan que para ser sábado, el resultado no es lo que esperaban, pero tras lo ocurrido el pasado día jueves, comentan que no esperaban que hubiera gente en las calles.

"Ni siquiera esperábamos ver gente en las calles, optamos por poner nuestro puesto hoy, nos esperanzamos a que la gente llegue y compre, pero no se ha visto mucho flujo, menos ventas, ojalá que nos repongamos de esto pronto, porque es nuestra forma de vivir, vivimos al día, la falta de personas nos afecta a nosotros," Dijo Concha, vendedora de artesanías marítimas.

Un pequeño grupo de turistas que se encontraban a un costado de la catedral de Mazatlán señalan que llegaron el día miércoles, y que a pesar de los sucesos no planean retirarse del puerto como lo han hecho decenas de personas que se quedaron varadas durante los acontecimientos.

"Nosotros optamos por no irnos, solo nos cuidamos, quiero decir el aeropuerto estaba cerrado, y la central también, era más peligroso irnos que quedarnos, mejor nos resguardamos, muchas personas que venían en el viaje que hicimos mejor se fueron en cuanto pudieron, nosotros nos decidimos quedar a disfrutar de Mazatlán," Dijo Pablo, turista oriundo de Torreón.