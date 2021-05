Buscan reelección en Mazatlán a pesar de denuncias en su contra

Mazatlán, Sin.- De 7 candidatos que contienden en este proceso electoral por la alcaldía de Mazatlán, solo dos se disputan las preferencias electorales, al sumar ambos el 76% de la intención del voto en las encuestas: Luis Guillermo Benítez Torres, de la alianza PAS-Morena, y Fernando Pucheta Sánchez de la coalición PRI,PAN y PRD.

Se trata de ex alcaldes porteños que buscan la reelección, a pesar de que sus administraciones estuvieron plagadas de irregularidades y conflictos, y hoy enfrentan varias denuncias por presuntos actos de corrupción y desvío de recursos.

Fernando Pucheta fue presidente municipal de 2017 a 2018. Foto: Cortesía | Fernando Pucheta

El resto de los aspirantes acumulan el 14.3% de las preferencias y un 9.7% aun no se decide por quien va a votar, según la última encuesta de la empresa Massive Caller.

UNA TRAS OTRA

En el primer año de su gobierno, el Químico Benítez Torres fue acusado por 13 ex directores que formaron parte de su gabinete y que abandonaron la administración por despido o renuncia, de ser una persona que no está capacitada para el puesto y que va en contra de los ideales de la Cuarta Transformación, por lo que pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, la revocación de su mandato.

Incluso, los exdirectores del Instituto de Cultura, Marsol Quiñónez Castro y Óscar Blancarte Pimentel, presentaron una denuncia en contra del presidente municipal ante la Fiscalía Anticorrupción por presunción de malversación de fondos públicos, uso indebido de recursos, omisión y corrupción.

Esta denuncia obedece a que el ex alcalde hizo caso omiso de irregularidades notificadas en contra del hoy encargado de la paramunicipal, José Ángel Tostado, sobre presunto desvío de recursos.

Su gobierno se caracterizó por las renuncias, enroques y bajas en su gabinete, en áreas clave para el buen funcionamiento de cualquier administración como son Oficialía Mayor, la Secretaría de Seguridad Pública, Jumapam, Departamento Jurídico y Asuntos de Gobierno, entre otros.

Por su parte, la síndico Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, denunció en los primeros meses de la administración, al menos 33 casos de nepotismo al interior del Ayuntamiento de Mazatlán y las paramunicipales, principalmente por la contratación de familiares de la esposa del alcalde, Gabriela Peña Chico.

Entre las acusaciones que hizo públicas, destacan la presencia de aviadores en el Órgano Interno de Control que hicieron campaña a favor del excandidato del PRI, Fernando Pucheta, en el 2018, así como la inconstitucionalidad del nombramiento del contralor Rafael Padilla Díaz, a quien señaló de tener conflicto de interés en la compra de un terreno para un panteón municipal en Miravalles, y de mantener trabadas las denuncias interpuestas ante dicho órgano, por lo que desde entonces pide su remoción.

Asimismo, denunció la oposición para revisar las cuentas de paramunicipales como Jumapam, el Instituto de Cultura, Turismo y Arte, el Instituto Municipal del Deporte, Planeación de Desarrollo Urbano, IMPLAN y la Dirección de Bienestar Social, que enfrentan acusaciones de malos manejos.

Y el caso más sonado fue la denuncia que Elsa Bojórquez interpuso en el 2020, ante el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa, por violencia política en razón de género en contra de ella por parte del alcalde y varios servidores públicos, y que estuvo a punto de impedirle aspirar a la reelección.

Desde que inició su administración, Benítez Torres tuvo roces con periodistas de diversos medios de comunicación de Mazatlán, al grado que la Asociación de Periodistas de Sinaloa y Comunicadores “7 de Junio” interpusieron queja por diversas agresiones ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que terminó en una recomendación y una disculpa pública.

Otras demandas de periodistas fueron interpuestas ante la Vicefiscalía General de la Zona Sur por ejercer campañas de desprestigio, acoso, actos de represalia contra periodistas y por violentar el derecho de la libertad de expresión.

Foto: Cortesía | Prensa Luis Guillermo Benítez

AUDITORÍAS PENDIENTES

El exalcalde Fernando Pucheta Sánchez enfrenta denuncias por daños al patrimonio del municipio de Mazatlán, desempeño irregular de la función pública, desvío de recursos públicos, fraudes y uso indebido de documentos.

Una de ellas es por faltas administrativas graves en el presunto desvío de recursos públicos y abuso de funciones en contra del patrimonio del ayuntamiento, por la compra de un terreno de 15 hectáreas en el ejido Palmillas, con la finalidad de utilizarlo como panteón municipal.

A pesar de que el terreno adquirido se encuentra en una zona no urbanizable y no apta para la construcción de tumbas, la administración de Pucheta destinó 22.5 millones de pesos para su compra.

El ex director de Bienestar Social, Tonatiuh Guerra Martínez, dijo que existe auditorías pendientes de 2017, 2018 y 2019, que ya deberían estar solventadas, en pliegos y observaciones administrativas o penales, pues incluyen recursos por el orden de los 4 millones de pesos en obras incompletas, no hechas, obras pagadas y no ejecutadas, hechas fuera de la zona de ejecución, que están en la oficina de la Sindicatura en Procuración.

Por su parte, el candidato a la gubernatura del Partido Movimiento Ciudadano, Sergio Torres Félix, interpuso recientemente una denuncia ante la delegación de la Fiscalía General de la República en contra de los ex alcaldes Fernando Pucheta, de Mazatlán, Jesús Valdez Palazuelos, de Culiacán, y Álvaro Ruelas Echave, de Ahome, por la compra fraudulenta y dolosa que se hizo de un software por la cantidad de 18 a 15 millones de pesos, cuando su precio en el mercado era de quinientos mil pesos.

Iniciativa Sinaloa involucra a Pucheta junto con los ex alcaldes de Culiacán Sergio Torres Félix y Jesús Valdés Palazuelos, en contratos de productos y servicios con empresas boletinadas por el SAT con operaciones presuntamente inexistentes, cuyas administraciones recibieron facturas de empresas fantasmas por un total de 15 millones de pesos, que supuestamente se destinaron a pavimentación, infraestructura hidráulica, equipo táctico para policías, medicina y un proyecto turístico.

En el 2018, la dirigencia estatal del PT y Morena denunciaron a Pucheta Sánchez por presunto desvío de recursos del Fortaseg, ya que se adquirieron uniformes de muy baja calidad y la mayor parte del recurso se desvió.

La última denuncia en contra de los ex alcaldes de Mazatlán, la interpuso Observatorio Ciudadano de Mazatlán ante la Auditoría Superior del Estado por presuntos daños al patrimonio municipal derivado de irregularidades y omisiones en torno al caso de la empresa Nafta Lubricantes, en la que están involucrados 17 funcionarios y ex servidores públicos de las últimas administraciones, por lo que ahora el Ayuntamiento está obligado a pagar más de 141 millones de pesos.

La denuncia presume faltas administrativas graves en la que están involucrados los exalcaldes Luis Guillermo Benítez Torres y Fernando Pucheta Sánchez.

Al igual que su predecesor, Pucheta también fue acusado por la Asociación de Periodistas de Sinaloa ante la CEDH por incurrir en agresiones físicas y verbales contra siete periodistas, cuya denuncia terminó en una recomendación y una disculpa pública.

Durante la administración de Pucheta, el Tiburonario del Acuario Mazatlán colapsó y nunca se inició investigación interna.

Foto: Cortesía | Difusión alianza Va por Sinaloa

CIFRAS

141 millones de pesos pagará el Ayuntamiento de Mazatlán por irregularidades y omisiones en torno al caso Nafta.

33 casos de nepotismo fueron denunciados ante el Órgano Interno de Control, durante la administración del Químico Benítez.

13 ex directores que formaron parte del gabinete de Luis Guillermo Benítez Torres, pidieron la revocación de su mandato.

COMPRA DOLOSA

A Fernando Pucheta se le acusa de la compra fraudulenta de un software por la cantidad de 15 millones de pesos, cuando su precio en el mercado era de 500 mil pesos.

EMPRESAS FACTURERAS

Iniciativa Sinaloa involucra en una de sus publicaciones a Fernando Pucheta y a los ex alcaldes de Culiacán Sergio Torres Félix y Jesús Valdés Palazuelos, en contratos con empresas boletinadas por el SAT con operaciones presuntamente inexistentes, cuyas administraciones recibieron facturas por 15 millones de pesos.

























