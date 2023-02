Habrá operativo contra acaparamiento y renta de sillas en el Carnaval de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Ni acaparamiento de espacios ni renta de sillas, permitirá el Ayuntamiento de Mazatlán durante los desfiles de Carnaval que tendrán lugar próximo domingo y lunes, 19 y 21 de febrero, sobre la avenida Del Mar.

La oficial mayor, Verenice Oleta Benítez, mencionó que el Carnaval es de todos y para todos y, por lo tanto, estará prohibido qué se quiera lucrar con aquellos derechos que le pertenecen a todos, cómo son los espacios.

"El beneficio social que no se lucre con ello, el Carnaval es de todos y para todos, definitivamente está prohibido el que se quiera lucrar en cualquier aspecto del Carnaval, con aquellos derechos que nos pertenecen a todos y en ello tiene que ver la cuestión de las sillas, incluso apartar lugares", mencionó.

La funcionaria municipal señaló que se va a formar un operativo especial en el que no se permitirá que nadie se instale en el malecón antes del medio día.

Estarán participando alrededor de 50 elementos propios más los que se sumen de otras dependencias.

No hay permisos para nadie

Oleta Benítez, comentó que en redes sociales ha visto varios anuncios donde se ofertan espacios y sillas, señalando que ya cuentan con el permiso de la autoridad municipal para instalarse, cosa que no es cierto, por lo que hizo el llamado a no caer en este tipo de publicaciones.

"Pido que no se dejen engañar, eso es todos los años, he visto por ahí en unos portales que se están vendiendo las sillas, que ya tienen permiso y desafortunadamente hay gente que cae en ello. No se va a permitir el acaparamiento y el lucro de los mismos", comentó.

De encontrarse a persona realizando este tipo de prácticas se aplicará la normatividad correspondiente, que puede ir desde el retiro del mobiliario hasta una multa económica.