Habrá elecciones limpias y libres como nunca antes: AMLO

Mazatlán, Sin.- El fraude electoral se acabó, aseguró, se garantizarán elecciones limpias y libres como nunca antes, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Luego de su gira por el centro y sur del estado, el presidente de la República se comprometió a visitar la región norte de la entidad, sin embargo esto tendrá que esperar a que pase la jornada electoral debido a la veda que inicia a finales de mes.

"Vamos a visitar esa región, no lo podemos hacer ahora porque viene la veda, no del atún, no del camarón, sino la veda electoral y a partir de finales de este mes no se pueden llevar a cabo actividades políticas ni públicas", dijo.

"El gobierno tiene que dejar de entregar apoyos, nada de estar entregando despensas, frijol con gorgojo para obtener los votos, ya eso se acabó, nada de fraude electoral, que los ciudadanos elijan libremente a sus autoridades, se va a garantizar que haya elecciones limpias y libres como nunca", aseguró.

Añadió que escribió una carta para cada uno de los gobernadores en la que los invita a llegar a un acuerdo a favor de la democracia, cuidar que no se utilice el presupuesto para favorecer a ningún partido a ningún candidato, que no se compren los votos, que no se rellenen las urnas, que no se acarree a la gente a votar y que que no se falsifiquen las actas.

"Que no haya fraude electoral y también recordar que ahora ya es delito grave, el que comete un fraude va a la cárcel y no tiene derecho a fianza, existe una fiscalía electoral y va en serio, no se va a permitir ningún fraude electoral", añadió.









