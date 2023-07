Vecinos de Infonavit Jabalíes se ven afectados por los apagones

Mazatlán, Sin.- Debido a los apagones generados por las recientes lluvias en Mazatlán los vecinos de algunos andadores de Infonavit Jabalíes han sufrido múltiples afectaciones a causa del problema en mención.

Unos vecinos que habitan el andador Gilberto Owen del Infonavit Jabalíes se quejaron de que durante los recientes apagones duraron hasta 12 horas sin luz, desde el comienzo de las lluvias, hasta las 7:00 de la mañana del día domingo.

También puedes leer: Apagones afectan al sector comercial de Mazatlán

"Más o menos duramos 12 horas sin luz aquí en el andador, lo curioso es que solo algunos perdimos luz, porque otros no, no se podía hacer nada, por más que llamábamos no nos atendían, fueron muchas horas sin luz, pero eso sí, para cobrar el recibo son buenos", comentó Juan Lomelí, habitante de la calle Gilberto Owen.

Asimismo, una vecina del andador Cruz Lizárraga, a la altura de un espacio deportivo, manifestó que durante todo el fin de semana se quedaron sin internet, lo cual dificulto el trabajo de muchas personas que se dedican a la venta de artículos vía redes sociales.

"Yo soy comerciante y me dedico a vender ropa, pinturas, y otros accesorios en redes sociales, ahora imagínate pasártela desde el sábado en la noche hasta el lunes en la mañana sin nada de internet, nos dio en la torre a todos los vecinos de aquí, a unos porque con eso entretienen a sus hijo, y a mí porque me afecto en mis ventas, hasta en lo económico nos afectan estos apagones", comentó Fernanda Zamora, vecina del asentamiento.

Se descomponen los aparatos

Algunos aparatos eléctricos sufrieron afectaciones según algunos testimonios que viven en el andador Luis Pérez Meza, pues una vecina, reporta que su refrigerador sufrió daños severos, y ahora mismo guarda sus artículos en una hielera.

"Estoy guardando todo lo comestible en una hielera, gasto diario en hielo, pero tengo que conservar mis alimentos, mande el refrigerado a arreglar ya, veremos si acaso tiene arreglo o si lo dejamos por la paz, pero si es muy injusto, porque esto pasó mientras dormía, y como no sentí el calor como hasta las 5 de la mañana, no desconecte el refrigerador, para mi buena suerte, si es que se le puede decir así, no se me descompuso el aire también", señaló María de Cruz, vecina del asentamiento.