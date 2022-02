Gobierno de Sinaloa asegura condiciones para realizar Carnaval de Mazatlán

Culiacán. Sin-. Pese a los más de 116 mil contagios de covid-19 que se han confirmado en los últimos 700 días de pandemia, la realización del Carnaval Internacional de Mazatlán 2022, ya es una realidad y ante eso, el gobierno estatal se siente confiado de algunas estrategias de prevención para evitar una quinta ola de casos y muertes por SARS-CoV-2.

Durante la conferencia de prensa "Semanera", el Secretario de gobierno en Sinaloa, Enrique Inzunza Cázarez, manifestó que, Sinaloa se encuentra en condiciones de desarrollar el evento masivo, al que asistirán más de 300 mil personas durante los 6 días de fiesta.

Local Covid-19 a la baja, reporta la SSA 173 nuevos contagios

Argumentó que, los confinamientos por covid-19, no serán para siempre y que ante eso, debe buscarse un equilibro entre la salud, economía y el gobierno.

Estas son las medidas de prevención que se implementarán en el carnaval

- Uso obligatorio de cubrebocas (todo el tiempo) en asistentes y personal.

- Respeto de la sana distancia en puntos de concentración.

- Filtros en accesos de lugares de eventos, plazas, etc.

- Límite de aforo a través de las ventas de boletos para los eventos (boletos limitados y lugares).

- Instalación de dispersores de gel antibacterial con alcoholado mayor al 70 por ciento.

- Dotación de equipo de prevención como cubrebocas y lentes a personal que labore como staff del carnaval y ciudadanos que lo requieran.

-Instalar depósitos para productos desechables y contenedores de basura.

-Baños equipados para el lavado de manos.

- Programa de limpieza sanitaria activo.

- Promoción permanente de medidas de higiene personal.

Durante los días de fiesta, se desplegarán 30 verificadores para la vigilancia y cumplimiento de los protocolos sanitarios, además de que se dispondrá de 3 equipos de monitoreo del aire, para evaluar la presencia del SARS-CoV-2.

Se utilizarán 6 equipos de dióxido de carbono para monitorear la ventilación en los espacios cerrados y se dispondrá de 5 máquinas sanitizantes para todos los espacios.

Además de eso, se instalarán 4 quioscos de detección a covid, mediante pruebas diagnósticas, los cuales estarán instalados en el aeropuerto internacional Mazatlán, Central de Autobuses, paseo Olas Altas y en el malecón.

Pará esto, se contará con 6 mil pruebas gratuitas para los asistentes.

Enrique Inzunza, justificó que la Inversión del gobierno del estado, para otorgar todas las medidas sanitarias, será mínima y que el gasto es justificable a fin de salvaguardar a la ciudadanía.

“No es una inversión costosa, es una inversión cuantificada”, expresó.

El funcionario dijo que el gobierno estatal confía plenamente en las medidas de prevención a contagios y que ante eso, se espera que no haya un repunte de nuevos casos o muertes.

“Estamos actuando con responsabilidad y toda esta estrategia y todo este operativo está justamente enfocado y dirigido a actuar con responsabilidad, a evitar que los contagios se multipliquen”, dijo.

Puntualizó que, en el caso de que se diera un repunte de contagios derivado de los festejos del carnaval, la responsabilidad caería en el gobernador Rubén Rocha Moya y el secretario de salud Héctor Melesio Cuén Ojeda.

“El secretario de salud ciertamente no autorizó porque él no es la máxima autoridad, pero de alguna manera él es corresponsable de la decisión, en cuanto que es su opinión técnica lo que establecen los comportamientos de la pandemia la que permitió que el gobernador tomará la decisión de que no se suspendiera el carnaval de Mazatlán”, finalizó.